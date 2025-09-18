szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

16°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

4 órája

Mi lenne, ha mindenki akkor érne rá, amikor én is

Címkék#panasz#bringás#csomag#reggeli#Békéscsaba

Mit kaptak azok, akik 6 órára járnak? Ugyanannyit, mint azok, akik 7 óra 45 perc körül értek az autómentes hét keretében kedden tartott bringás reggeli helyszíneinek egyikére.

Licska Balázs

Ismét meglepetéssel várták a kerékpárosokat az autómentes hét keretében. A keddi bringás reggeli alkalmával összesen 1500 csomagot osztottak ki Békéscsaba négy helyszínén,   

Bringás reggeli Békéscsabán
Örültek a bringás reggelinek azok, akik kaptak, akik meg lemaradtak, panaszkodtak. Fotó: Dinya Magdolna
  • az Andrássy úton,
  • a Szent István téren,
  • a Lencsési lakótelep elején lévő körgátnál,
  • a repülőhíd város felőli oldalán,

és a mosolyért cserébe járó pakkok mindenhol hamar elfogytak, alig egy óra leforgása alatt, nagyjából 7 óra 30 percre.

Nem mindenki tudott örülni a bringás reggelinek

Az akciót 6 óra 30 perc és 8 óra közé hirdették meg. Ennek kapcsán merült fel, hogy mit kaptak azok a kerékpárosok, akik 6 órára járnak munkába. Akik a többi biciklishez hasonlóan egyébként elismerést érdemelnek azért, mert nem autóba szállnak, tehát figyelnek a környezetükre, arra, hogy megfelelő legyen a levegő minősége a városban. A költői kérdésre a válasz egyszerű: annyit kaptak, mint azok, akik azt követően értek valamelyik helyszínre, hogy elfogytak a csomagok.

Mi az, ami nekem nincs jó időpontban?

A felvetés kapcsán elgondolkodtam, hogy mi az, ami számomra nincs megfelelő időpontban. 

  • Mi lenne, ha a hivatalban és a bankban az ügyintéző, a rendelőben az orvos pont akkor érne rá, amikor nekem jó, és nem kellene időpontot egyeztetni?
  • Mi lenne, ha a bolt, ahova járok, mindig nyitva lenne, és mindig lenne benne minden, amire pont szükségem van, péksüteménytől akkumulátoron át nadrágig és pólóig? 
  • Mi lenne, ha a Bajnokok Ligája-meccsek többsége nem 21 órakor kezdődne, hanem fél órával korábban? Akkor végig tudnám nézni, mert most rendre elalszok a 60. perc környékén.

Korábban kezdődik, 21 óra helyett 18 órakor a Bajnokok-Ligája döntő

Az UEFA, az Európai Labdarúgó-szövetség döntése nyomán egyébként ettől a szezontól kezdve a Bajnokok Ligája-döntő 21 óra helyett 18 órakor kezdődik majd, és az első ilyen finálénak 2026. május 30-án Budapest, a Puskás Aréna ad otthont. 

Panaszkodok majd, hogy én nem kaptam bringás reggelit

Nekem nem tetszik ez az időpont. 18 órakor lehet, hogy pont ügyet intézek, vagy éppen a boltokban leszek, péksütemény, akkumulátor, nadrág és póló miatt. De az is lehet, hogy várom majd a bringás reggelit az egyik helyszínen, aztán meg panaszkodok, hogy nem kaptam.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu