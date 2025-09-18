Mi lenne, ha mindenki akkor érne rá, amikor én is

Ismét meglepetéssel várták a kerékpárosokat az autómentes hét keretében. A keddi bringás reggeli alkalmával összesen 1500 csomagot osztottak ki Békéscsaba négy helyszínén,

Örültek a bringás reggelinek azok, akik kaptak, akik meg lemaradtak, panaszkodtak. Fotó: Dinya Magdolna

az Andrássy úton,

a Szent István téren,

a Lencsési lakótelep elején lévő körgátnál,

a repülőhíd város felőli oldalán,

és a mosolyért cserébe járó pakkok mindenhol hamar elfogytak, alig egy óra leforgása alatt, nagyjából 7 óra 30 percre.

Nem mindenki tudott örülni a bringás reggelinek

Az akciót 6 óra 30 perc és 8 óra közé hirdették meg. Ennek kapcsán merült fel, hogy mit kaptak azok a kerékpárosok, akik 6 órára járnak munkába. Akik a többi biciklishez hasonlóan egyébként elismerést érdemelnek azért, mert nem autóba szállnak, tehát figyelnek a környezetükre, arra, hogy megfelelő legyen a levegő minősége a városban. A költői kérdésre a válasz egyszerű: annyit kaptak, mint azok, akik azt követően értek valamelyik helyszínre, hogy elfogytak a csomagok.

Mi az, ami nekem nincs jó időpontban?

A felvetés kapcsán elgondolkodtam, hogy mi az, ami számomra nincs megfelelő időpontban.

Mi lenne, ha a hivatalban és a bankban az ügyintéző, a rendelőben az orvos pont akkor érne rá, amikor nekem jó, és nem kellene időpontot egyeztetni?

Mi lenne, ha a bolt, ahova járok, mindig nyitva lenne, és mindig lenne benne minden, amire pont szükségem van, péksüteménytől akkumulátoron át nadrágig és pólóig?

Mi lenne, ha a Bajnokok Ligája-meccsek többsége nem 21 órakor kezdődne, hanem fél órával korábban? Akkor végig tudnám nézni, mert most rendre elalszok a 60. perc környékén.

Korábban kezdődik, 21 óra helyett 18 órakor a Bajnokok-Ligája döntő

Az UEFA, az Európai Labdarúgó-szövetség döntése nyomán egyébként ettől a szezontól kezdve a Bajnokok Ligája-döntő 21 óra helyett 18 órakor kezdődik majd, és az első ilyen finálénak 2026. május 30-án Budapest, a Puskás Aréna ad otthont.

Panaszkodok majd, hogy én nem kaptam bringás reggelit

Nekem nem tetszik ez az időpont. 18 órakor lehet, hogy pont ügyet intézek, vagy éppen a boltokban leszek, péksütemény, akkumulátor, nadrág és póló miatt. De az is lehet, hogy várom majd a bringás reggelit az egyik helyszínen, aztán meg panaszkodok, hogy nem kaptam.