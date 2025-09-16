szeptember 16., kedd

Bringás megye

Itt van az ősz, itt van újra, azonban a bicikliket még nem érdemes elrakni, sőt. Különösen kedd reggel nem, mert ismét Bringás reggelit tartanak az ország 130 pontján, köztük több Békés vármegyei helyszínen is.

Vincze Attila

Ha szerencsém van, még éppen a munkába indulás előtt olvashatják ezen sorokat. Ugyanis, amennyiben tehetik, ma reggel mindenképp érdemes kerékpárra ülniük, mert a hagyományokhoz híven ezúttal is vár mindenkit az őszi Bringás reggeli. És hogy mit jelent ez a Békés vármegyében élők számára? A rendezvény hivatalos térképe szerint Békéscsaba több pontján, valamint Szarvason, Kétegyházán, illetve Dombegyházon kedveskednek a munkába, iskolába tekerők számára egy kis harapnivalóval. Utóbbi helyszínen azonban nem reggelit, hanem uzsonnát kaphatnak a szerencsések.

Minden biciklisnek jár a Bringás reggeli
Idén is több Békés vármegyei település csatlakozott a Bringás reggeli kezdeményezéshez.

Minden biciklisnek jár a Bringás reggeli

Persze mondhatnánk, hogy ezek a dolgok csupán apróságok, de mégis fontos ösztönzőerejük van az ilyen és ehhez hasonló akcióknak. Az elmúlt évtizedekben sajnos igencsak elkényelmesedtünk, évről évre többet ülünk a dugóban, így amikor tényleg jó idő van és megtehetjük, igenis vegyük elő azt a kerékpárt vagy rollert vagy bármit, csak ne az autót. Jóllehet az is igaz, hogy sokak kényszerből bicikliznek, mert nem telik nekik másra, ugyanakkor ez az akció most nem is feltétlenül róluk szól. A reggeli csomag azonban nekik is jár ugyanúgy.  

 

