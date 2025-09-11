szeptember 11., csütörtök

A kukorica úgy döntött, hogy feladja a harcot

Amikor a kukorica beadja a kulcsot, akkor tudhatjuk, hogy nagy a baj Békésben. Mert a tengeri az a növény, ami a búza mellett a legnagyobb vetésterületen terem. Idén azonban nemigen terem, csak vergődik. Miként a termelők is.

Nyemcsok László

Az aszály, a talaj nedvességének hiánya győzött a kukorica felett, ez nagy veszteség a termelőknek, ugyanis a 430 ezer hektáros Békés vármegyei szántóföldön 80 ezer hektáron telepítették. A gazdák elvetették a magot, mindent megadtak a növénynek. Hiába. A kukorica egy része már ment a silóba, ami megmaradt, az áll, mint a cövek, csak éppen cső és szem nincs rajta.

Az aszály és a kukorica harca
Az aszály miatt többen felhagyhatnak a termeléssel. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Inkább szárzúzóval elintézik  

Sokan már nem is aratják le – mert minek –, inkább szárzúzóval elintézik, aztán a maradék megy vissza a földbe. Ez így olyan, mint amikor megsütöd a palacsintát, és a macskának adod, mert nem sikerült szépen megfordítani.

Édesapám mondta, az aszály a mi fegyverünk

Barátom mondta, a kukoricát azért is jobb, ha minél inkább elfelejtjük, mert Békésben állattenyésztés mutatóban van. Egykoron 150 ezer hektáron termeltek kukoricát, hat-hét tonna még a legaszályosabb időkben is volt, mert a talaj nedvességéből a gyökér felszívta vizet. Édesapám mondta, az aszály a mi fegyverünk, mert a jó kondorosi földeken akkor is arathattak nyolc-tíz tonnát, mert a talajban a kellő nedvesség volt. Az átvételi ár pedig a kevesebb össztermés miatt rúgott magasabbra. Akkoriban 660 ezer sertést vágott a Gyulai Húskombinát évente, a kukorica ezért is aranyat ért.

Több gazda is felhagyhat a termeléssel

Most se cső, se szem. Hiába volt a növényen végig a gazdák szeme, és adtak meg mindent a tengerinek. A kukorica mégis beadta a kulcsot. A kérdés ezek után csak annyi: mennyi gazda adja be a veszteség után a kulcsot, vagyis hagy fel a termeléssel?

 

 

 

