Döbbenet

55 perce

425 ezer forinttal megúszta? – sokkolta a közvéleményt az ítélet

Címkék#jegyzet#ítélet#közvélemény#állatkínzás

Nem jogerős ítéletben 425 ezer forintos pénzbüntetéssel sújtotta a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki szeptember 1-jén reggel autója mögé láncolva húzta kutyáját nagy sebességgel egy betonúton. Az állatkínzással kapcsolatos döntés alaposan felkorbácsolta az indulatokat.

Papp Gábor

Az állatkínzással kapcsolatos beszámoló szerint a férfi szeptember 1-én Tiszaalpárról indult Kiskunfélegyháza felé, amikor figyelmetlenségből elfelejtette, hogy az előző este egy öt méteres lánccal a kutyát a jármű vonóhorgához kötötte, így az állatot akaratán kívül maga után húzta.

Állatkínzás: sokkolta a közvéleményt a bírósági ítélet
Az állatkínzás és az ítélet is sokkolta a közvéleményt Forrás: Shutterstock

Állatkínzás: már az alaptörténet is sokakat döbbentett meg

A mintegy kilométeres szakasz megtétele után a sofőr csak akkor észlelte a problémát, amikor egy másik autós villogással és dudálással próbálta figyelmeztetni. Ekkor megállt, levette a láncot a kutyáról, majd az állatot a csomagtartóba helyezve visszafordult tanyájára.

Az állat testén horzsolásos, valamint égési sérülések és szövethiányok alakultak ki. A férfi nem hívott állatorvost, és saját maga sem kezdte meg a sérült kutya ellátását.

A legtöbben más büntetést vártak

A közvélemény jelentős része dühöng az állatkínzással kapcsolatos ítélet miatt, mert súlyosabb büntetést várt volna, közéleti személyiségek is kifejezték ellenérzésüket, és jelezték, a törvényi szabályozás alapján keményebb büntetés járt volna.

Nem elegáns és nem is szerencsés bírósági döntéseket minősíteni, elképzelhető, hogy a férfi valóban nem vette észre, ami történt, de az, hogy utána sem tett semmit, nem vitte állatorvoshoz a kutyát, önmagában elégnek kellett volna lenni, hogy talán keményebb legyen az ítélet. Szerencse, hogy Magyarországon nincs precedensjog, mert innentől kis túlzással 425 ezer forint pénzbüntetésért bárki elkövethetné azt, amit a férfi. Az állatvédők és nagyon sok hétköznapi ember sem ért egyet azzal, hogy kellő súlyú a büntetés. Persze a Kecskeméti Járásbíróság döntése után a másodfokú döntés még hátravan.

Nem lehet precedens

Videójában Kapin Ricsi a Szurkolók az állatokért vezetője fogalmazott úgy, hogy eddig legalább felfüggesztett szabadságvesztést azért ki-kiszabott a bíróság, most pedig annál enyhébb büntetés mellett döntöttek. Komoly kérdés, hogy valamelyik bíróságon tényleg átlépik-e Rubicont, és lesz-e letöltendő börtön állatkínzóknak. A kérdés azért is húsbavágó, mert ami ma egy állattal történik, holnap lehet, hogy egy emberrel. 

 

 

