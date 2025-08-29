Az élet már csak ilyen, tökéletes körforgás. A vakáció olyan gyorsan elrepült, akinek sok élményben volt része, az kezdje el rendezgetni. Aki unatkozott a trópusi hőségben, azt felpezsdíthetik majd a kevésbé forró reggelek, a nyüzsgőbb hétköznapok.

De nehéz az iskolatáska! Illusztráció: Shutterstock

Az utcákon megjelentek ismét a gyerekek. Látom ám, hogy a nagyszülők még kaptak lehetőséget a szabadságokból kifogyó szülőktől egy hét unokázós együttlétre.

Vakáció: itt a vége!

De már az ő kezeik között is megpillantottam a listát.

Igen, a tanévkezdés velejárója a tanszerek beszerzése. Törött vonalzók, hegyezők, a kopott ceruzák, a szakadt tornazsákok helyett boltról boltra járva fellelhetők a legújabb, legdivatosabb, legmárkásabb termékek. Kinek pénztárcája, igénye, lehetősége szerint.

Emlékszem a mi listánkra. Amikor a papír-írószer boltba beléptünk, a rutinos kereskedő azonnal tudta, hogyan segítsen. A sokadik év után már mi, szülők is rutinosabbá váltunk.

Tanévkezdés: a lista kipipálva?

A lista néhány tételét megúszós alapon kihagytuk, mert valakitől „örököltünk” jó állapotban megőrzött tanszereket, vagy valóban nem is volt szükség mindenre a tanév során.

Látom a napjainkban zajló összefogást, például az Ökumenikus Segélyszervezetnek az akcióját, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy sok gyermek iskolakezdése nem problémamentes. A mi szekrényeinkben is vannak jó állapotban megmaradt tanszerek. Ismerünk családot, a legjobb helyre kerül a mi kis csomagunk. Reméljük, az ő listájukat is megrövidíthetjük.