augusztus 12., kedd

Klára névnap

13°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

20 perce

Új helyre költözött a Hungaroring, megvolt az első verseny

Címkék#traffipax#Hungaroring#sofőr#autó

Valóságos Forma–1-es időmérőt rendeztek, de nem Mogyoródon. A csapból is az folyt, hogy nem érdemes tövig nyomni a gázpedált, mert az egész országban traffipax mér, de ez két versenyzőt hidegen hagyott. A fődíj 312 ezer forint volt, csak nem kapták, hanem be kell fizetniük.

Nyemcsok László

A verseny főszereplője egy szürke autó volt, de egyáltalán nem szürkült bele a küzdelembe, a baj ugyanakkor az volt, hogy a bírák helyett a traffipax hozta meg a döntést arról, amit látott.  

traffipax
Immár közel két éve akár 1 kilométer/órás gyorshajtásért, sebességtúllépésért is büntethetnek a rendőrök. Megkérdeztük, lehet-e használni traffipaxot előre jelző készülékeket. 
Fotó: Ilusztráció: Shutterstock

Azt hitte, ez csak afféle udvari javaslat

A célvonalnál most nem pezsgőt és trófeát osztottak, hanem közigazgatási bírságot és büntetőpontokat. A szürke autós 312 ezer forintos fődíjat vihetett haza, mellé 8 büntetőponttal, míg a fehér autós 140 ezer forintos vigaszdíjjal és 6 ponttal gazdagodott. A szürke autó sofőrje úgy gondolta, hogy a 90 km/órás korlát inkább afféle udvari javaslat, nem pedig kötelező érvényű szabály. Az alkalmi versenyző 183-mal előzte meg az előtte haladó fehér autót, ami nem nagyon hagyta magát egy ideig, mert 162 km/órával tempózott.

Akadt olyan, hogy 50 helyett 131-et mért be a traffipax

Az új, nem hivatalos Hungaroring Dombóvár határában volt, de azért nem kell szégyenkeznünk Békésben sem. Akadt olyan eset, hogy 50 helyett 131-gyel tartotta meg időmérő edzését egy pilóta Békéscsabán, a Kígyósi úton.

A fizika az úton is könyörtelen

A gyorshajtás ugyan Békésben is az egyik vezető baleseti ok, de ezt sokan úgy értelmezik: „Ha gyorsabban megyek, hamarabb odaérek, és így kevesebb ideig vagyok veszélyben”. A fizika azonban könyörtelen: 183 km/óránál egy apró hiba is elég ahhoz, hogy a történet végén ne a rendőr, hanem a mentő érkezzen elsőként. És akkor a versenyzőnek már nem szól a taps.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu