Új helyre költözött a Hungaroring, megvolt az első verseny

A verseny főszereplője egy szürke autó volt, de egyáltalán nem szürkült bele a küzdelembe, a baj ugyanakkor az volt, hogy a bírák helyett a traffipax hozta meg a döntést arról, amit látott.

Immár közel két éve akár 1 kilométer/órás gyorshajtásért, sebességtúllépésért is büntethetnek a rendőrök. Megkérdeztük, lehet-e használni traffipaxot előre jelző készülékeket.

Fotó: Ilusztráció: Shutterstock

Azt hitte, ez csak afféle udvari javaslat

A célvonalnál most nem pezsgőt és trófeát osztottak, hanem közigazgatási bírságot és büntetőpontokat. A szürke autós 312 ezer forintos fődíjat vihetett haza, mellé 8 büntetőponttal, míg a fehér autós 140 ezer forintos vigaszdíjjal és 6 ponttal gazdagodott. A szürke autó sofőrje úgy gondolta, hogy a 90 km/órás korlát inkább afféle udvari javaslat, nem pedig kötelező érvényű szabály. Az alkalmi versenyző 183-mal előzte meg az előtte haladó fehér autót, ami nem nagyon hagyta magát egy ideig, mert 162 km/órával tempózott.

Akadt olyan, hogy 50 helyett 131-et mért be a traffipax

Az új, nem hivatalos Hungaroring Dombóvár határában volt, de azért nem kell szégyenkeznünk Békésben sem. Akadt olyan eset, hogy 50 helyett 131-gyel tartotta meg időmérő edzését egy pilóta Békéscsabán, a Kígyósi úton.

A fizika az úton is könyörtelen

A gyorshajtás ugyan Békésben is az egyik vezető baleseti ok, de ezt sokan úgy értelmezik: „Ha gyorsabban megyek, hamarabb odaérek, és így kevesebb ideig vagyok veszélyben”. A fizika azonban könyörtelen: 183 km/óránál egy apró hiba is elég ahhoz, hogy a történet végén ne a rendőr, hanem a mentő érkezzen elsőként. És akkor a versenyzőnek már nem szól a taps.