A legbiztosabb, ha csücsülök a tojásaimon

Több helyen is kitértek arra, sokan azt hisszük, csak azért ellenőrzik egy doboznyitással a papír tojástartót a kasszások, hogy tele van-e, nem repedt-e valamelyik tojás. Egyesek szerint ugyanakkor ennél jóval többért néznek bele a tojástartóba, a mélyedéseiben ugyanis könnyű elrejteni kisebb árucikkeket. Így egyes üzletekben kötelező átnézni minden egyes dobozt, különösen az önkiszolgáló kasszáknál, ahol a biztonsági ellenőrzés lazább lehet.

Lehet repedt egy-egy tojás, de számomra a legfontosabb, hogy sokáig ülhessek a sajátjaimon. Forrás: shutterstock

Nem talált benne se csokit, se aranygyűrűt

Az egyik multiáruház központjában dolgozó barátom elmondta, semmilyen központi utasítás nincs a tojások ellenőrzésére. A minap vettem tojást az egyik békéscsabai szupermarketben, belenézett a pénztáros, én pedig fellélegeztem, hogy nem talált benne se csokit, se aranygyűrűt. Azért csak rákérdeztem: miért nézett bele? A számomra teljesen logikus választ adta, megvan-e benne az összes darab, nincs-e valamelyik eltörve. Mert, ha később visszajön a vásárló, hogy ő bizony otthon törött tojást talált, akkor a pénztáros védekezhet, hogy ő még a boltban megnézte.

Szerencsére akciós volt a tojás

A legjobb az egészben, hogy amikor otthon belenéztem a tojástartóba, mind a tíz tojás rendben volt. Pakoltam ki őket a hűtőbe – bár állítólag a legjobb szobahőmérsékleten tartani őket –, de az egyik beleragadt a papírba, és kifolyt. Szerencsére akciós volt a tojás, így amit nyertem kilencen, legfeljebb egyen elbuktam. Ami viszont számomra a legfontosabb: továbbra is ülhetek a saját tojásaimon.