augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

A legbiztosabb, ha csücsülök a tojásaimon

Címkék#jegyzet#doboz#tojás#szupermarket#üzlet

Belenéztek a tojásaimba, pedig csak egy nagyboltban voltam. Megkérdeztem a pénztárost, miért tette, mert már annyi mindent olvastam, hogy ezért és azért emelik fel a tojástartó fedelét. Állítólag jól eldughatunk kisebb csokit, rágót, de akár menyasszonyi gyűrűt is.

Nyemcsok László

Több helyen is kitértek arra, sokan azt hisszük, csak azért ellenőrzik egy doboznyitással a papír tojástartót a kasszások, hogy tele van-e, nem repedt-e valamelyik tojás. Egyesek szerint ugyanakkor ennél jóval többért néznek bele a tojástartóba, a mélyedéseiben ugyanis könnyű elrejteni kisebb árucikkeket. Így egyes üzletekben kötelező átnézni minden egyes dobozt, különösen az önkiszolgáló kasszáknál, ahol a biztonsági ellenőrzés lazább lehet.

Bár törött volt a tojás, de legalább akciós
Lehet repedt egy-egy tojás, de számomra a legfontosabb, hogy sokáig ülhessek a sajátjaimon. Forrás: shutterstock

Nem talált benne se csokit, se aranygyűrűt

Az egyik multiáruház központjában dolgozó barátom elmondta, semmilyen központi utasítás nincs a tojások ellenőrzésére. A minap vettem tojást az egyik békéscsabai szupermarketben, belenézett a pénztáros, én pedig fellélegeztem, hogy nem talált benne se csokit, se aranygyűrűt. Azért csak rákérdeztem: miért nézett bele? A számomra teljesen logikus választ adta, megvan-e benne az összes darab, nincs-e valamelyik eltörve. Mert, ha később visszajön a vásárló, hogy ő bizony otthon törött tojást talált, akkor a pénztáros védekezhet, hogy ő még a boltban megnézte.

Szerencsére akciós volt a tojás  

A legjobb az egészben, hogy amikor otthon belenéztem a tojástartóba, mind a tíz tojás rendben volt. Pakoltam ki őket a hűtőbe – bár állítólag a legjobb szobahőmérsékleten tartani őket –, de az egyik beleragadt a papírba, és kifolyt. Szerencsére akciós volt a tojás, így amit nyertem kilencen, legfeljebb egyen elbuktam. Ami viszont számomra a legfontosabb: továbbra is ülhetek a saját tojásaimon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu