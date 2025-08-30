augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Tanévkezdés

54 perce

181 nap – újraindul a reggeli sitcom

Címkék#nosztalgiafaktor#focimeccs#kapcsolat#tanévkezdés

Valaki várja. Akadt, aki egyáltalán nem, és persze van, aki igenis, meg nem is. Egy valami azonban biztos, a tanévkezdés már itt kopogtat az ajtón a maga szépségével és nehézségeivel együtt.

Papp Gábor

Hirtelen nehéz felidéznem magamban, hogy annak idején vártam-e a tanévkezdést. Így visszagondolva az igenis, meg nem is kategóriába tartoztam. Miközben napjainkban a legtöbb dolgot már mobiltelefonon vagy éppen Messengeren keresztül intézünk, kicsit rejtélyes, hogy akkoriban miként is tartottuk a kapcsolatot, hogyan toboroztuk például össze egy-egy lakótelepi focimeccsre a csapatokat a nyári szünetben, de mégis mindig összejött a létszám.

Itt a tanévkezdés!
A tanévkezdés már kopogtat az ajtókon. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tanévkezdés, némi nosztalgiafaktor után jöhet a 181 nap 

A nosztalgiafaktor félretéve, ha az idei tanévet vesszük górcső alá, a diákokra 181 nap vár az iskola falai között. Az utolsó napot pedig majd 2026. június 19-én tartják. 

Most hétfőn viszont újra megszólal majd a vekker, vagy a telefoncsengő hangja, a csak még 5 perc mondat, azután pedig jöhet újra a kapkodás. „Hol a nyakkendőm?, Most tényleg ezt vegyem fel? Lesz ma úszás? Hoppá, otthon marat a tízórai. Ki fut vissza érte?” Mint egy közepes amerikai sitcomban, vígjátéksorozatban, ami valahogy, amikor mi vagyunk a „főszereplői” a történetnek nem is olyan vicces.

Edzések tankönyvek, múló idő

S folytatódnak az edzések, újra előkerül az előbb halk szavú, majd a folyamatosan hangosodó kérés, hogy valaki induljon fürdeni. S magunk sem értjük, hogy miközben néhány hete még vártuk a tanévkezdést, most valahogy mégsem minden annyira zökkenőmentes. Előkerülnek a tankönyvek, a fejvakargatás, hogy emlékszünk még egyáltalán erre, tudunk-e és kell-e segíteni.

Azután lassan majd azt vesszük észre, hogy a 181 szépen lassan elkezd csökkenni, és elkezdhetjük tervezgetni, hogy miként is töltik majd csemetéink a nyári szünetet. Azért addig még némi víz lefolyik majd a Körösökön...

 

 

