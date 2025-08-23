augusztus 23., szombat

Jegyzet

3 órája

Új energiák

Az iskolák kapuit szélesre tárták. Megállíthatatlanul közeleg a tanév. Szellőztetnek, új levegő kell térnek és embernek. Egy nagy lélegzet.

dr. Nagy Szilvia

Nyakunkon a tanév, tárva az iskolakapuk. A tér tisztul, új energiákkal telítődik. Egyetlen nagy lélegzettel a tüdőnkbe oxigén jut, a szívünkbe vér, az agyunkba zsenge gondolat. Percről percre változik nemcsak körülöttünk, bennünk is minden. Tegnap még perzselt a nyár, holnap már hullik a gesztenye. Tegnap még bántott a front, holnap már örülünk az esőnek. Indítókulcs a pillanat. Örök hullámzásban élünk, de ha jól csináljuk, a belső mag sziklaszilárd. Az az origó. Nem köt gúzsba, nem hivalkodik, nem veri nagy dobra magát, nem esdekel. Az a szabadság. Benne van sok-sok erőforrásunk, önvalónk. Néhány határunk is, ami tologatható, de csak fejlődés-vedlés árán.   

Közeleg a tanév, de nem csak az iskolakapuk állnak nyitva
A kapuk mindig nyitva állnak. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Közeleg a tanév, de nem csak az iskolakapuk állnak nyitva

Előrehaladás már, ha levesszük a páncélt, a megfelelési kényszer szűk zubbonyát. Ha felismerjük, hogy a derű szép és jó, de csak akkor ér valamit, ha a szemünkkel is mosolygunk. Ha ráeszmélünk, hogy a fecsegés, a vállra hajtott fej bájos, kellemes, de nem mindig tükröz mélységet. Mélységben az igaz ül. Fejlődés, ha ráeszmélünk, s küzdünk érte. Lehet, hogy merüléskor hajóroncsot, s néhány csontvázat is találunk, de rengeteg felismerés rejtőzik ott. Lendületvételi lehetőség. Cél nincs: az utazás, az út pora, minden találkozás önmagáért beszél. Végül is az (iskola)kapuk, az ajtók mindig nyitva állnak...csak kérdés, melyiken sétálunk be, s melyiken ki. 

 

 

