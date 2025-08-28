Sportkavalkád

augusztus 28., csütörtök

A mozgás a lételemünk. Különösen fiatalon, amikor még tele vagyunk energiával. A Sporthét évek óta segít megtalálni azt a sportágat, amit a legszívesebben űzne a gyermekünk.

Vincze Attila

A szülők egyik nagy dilemmájává válik egy idő után, hogy mit is sportoljon a gyermek. Persze csak azután, hogyha már eldöntötték együtt, közösen, hogy valahol szeretne rendszeresen mozogni. A legnehezebb része azonban csak ezután jön. Itt rengeteg dolog jön be a képbe, ami befolyásolni tudja a döntést. Sok szülő például azt szeretné, ha azt sportolná a gyermeke, amit annak idején ő is, vagy amit ugyan elkezdett, de nem volt benne elég tehetséges és végül afelé tereli csemetéjét. Ezek a próbálkozások akár még jól is elsülhetnek, de sajnos sokszor éppen az ellenkező hatást váltják ki vele, végül utálni fogja a gyerek az adott sportágat vagy teljesítménykényszer alá kerül. Éppen ezért tartom egy nagyon jó kezdeményezésnek a ma már Sporthét néven futó programsorozatot Békéscsabán, ami nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ki, milyen sportágat válasszon magának.

idén is nagy az érdeklődés a sporthét iránt
A Sporthét programjai ezúttal is százakat vonzanak napról napra a Szent István térre.

A Sporthétre idén is nagy az érdeklődés

Az immáron több mint tíz éves múltra visszatekintő esemény tavaly óta egy hétre koncentrálódik, korábban hétfőnként, hetente tartották meg a sportágválasztó rendezvényeket a nyár végén, ősz elején. Az idei program kedden kezdődött el és egészen szombatig tart. Jó látni, hogy ezúttal is gyermekek és egyúttal szülők százaival telik meg délutánonként a Szent István tér, ahol több tucatnyi helyi sportszervezet és sportág mutatkozik be. Mindig vannak hagyományos és új szereplők is, látszik, hogy akár néhány év alatt is mennyit tud változni a paletta. A választék szerencsére nemhogy szűkülne, hanem inkább bővül. A lehetőségek tehát adottak, mindenki döntse el lehetőleg a gyermekével közösen, hogy mihez kezd a suli mellett. Mert sportolni jó.

 

 

