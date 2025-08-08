Nagyon nem mindegy, hogy 40 vagy 70

Nem árulnak zsákbamacskát. Előre közölték, hogy nagyszabású ROADPOL rendőrségi akcióra kell készülni hétfőtől vasárnapig, hogy ott lesznek a traffipaxok az utak mentén, és hogy ellenőrzik a sebességhatárok betartását, kimondottan a gyorshajtókra mennek.

A rendőrségi ellenőrzés során nagyon nem mindegy, hogy 40-et vagy 70-et mutat a traffipax Fotó: Bencsik Ádám

Az Orosházi úti felüljáró kétszer is a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés helyszíne volt

Békéscsaba legforgalmasabb helyszínén, az Orosházi úti felüljárónál is bevetették a traffipaxot. Egyik nap azokat figyelték, akik a belváros felől mentek Jamina felé, a másik nap pedig azokat, akik Jamina irányából a belvárost vették célba. Az, aki nem figyelt arra, hogy maximum 50-et mutasson kijelző, hogy inkább 40-et, mint 70-et, bizony ráfázhatott. És csak magát hibáztathatta, mint az arcát a kezébe temető, nagyot sóhajtó sofőr is.

Így alakultak a személysérüléses balesetek számai Békés vármegyében

2024-ben 2023-hoz képest megugrott a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma nemcsak országosan, hanem Békés vármegyében is. Bár 2025 első felében csökkentek a számok tavalyhoz képest, a két évvel ezelőttinél továbbra is magasabbak:

2023-ban 190,

2024-ben 249,

2025-ben 221

szerencsétlenség történt az első hat hónapban Békés vármegyében.

A javulás tetten érhető, van azonban hova fejlődni

Bár a javulás tetten érhető, azért van hova fejlődni, hova visszakapaszkodni. Lehet, hogy nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok, ott van a legjelentősebbek között, és a rendőrség szerint a száguldozás más szabálytalanságokkal is párosulhat. Persze vannak olyan autósok, akik azt is szóvá teszik, az 50 helyett bizonyos esetekben célszerűbb a 40-et választani, mint a 70-et. Akkor biztos, hogy elmaradhat az arc kézbe temetése és a nagy sóhajtozás.