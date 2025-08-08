augusztus 8., péntek

László névnap

11°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

10 perce

Nagyon nem mindegy, hogy 40 vagy 70

Címkék#ROADPOL#gyorshajtás#traffipax#ellenőrzés#sofőr

Azért nem mindegy, hogy 40 vagy 70, amikor legfeljebb 50 lehet. Amikor a sofőr megtudta, hogy 70 kilométer/órás sebességgel mérte be a traffipax a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés során, arcát a kezébe temette és egy nagyot sóhajtott. Tudta, hogy ez most fájni fog, ez most sokba fog kerülni.

Licska Balázs

Nem árulnak zsákbamacskát. Előre közölték, hogy nagyszabású ROADPOL rendőrségi akcióra kell készülni hétfőtől vasárnapig, hogy ott lesznek a traffipaxok az utak mentén, és hogy ellenőrzik a sebességhatárok betartását, kimondottan a gyorshajtókra mennek. 

Az Orosházi úti felüljáró kétszer is a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés helyszíne volt
A rendőrségi ellenőrzés során nagyon nem mindegy, hogy 40-et vagy 70-et mutat a traffipax Fotó: Bencsik Ádám

Az Orosházi úti felüljáró kétszer is a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés helyszíne volt

Békéscsaba legforgalmasabb helyszínén, az Orosházi úti felüljárónál is bevetették a traffipaxot. Egyik nap azokat figyelték, akik a belváros felől mentek Jamina felé, a másik nap pedig azokat, akik Jamina irányából a belvárost vették célba. Az, aki nem figyelt arra, hogy maximum 50-et mutasson kijelző, hogy inkább 40-et, mint 70-et, bizony ráfázhatott. És csak magát hibáztathatta, mint az arcát a kezébe temető, nagyot sóhajtó sofőr is. 

Így alakultak a személysérüléses balesetek számai Békés vármegyében

2024-ben 2023-hoz képest megugrott a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma nemcsak országosan, hanem Békés vármegyében is. Bár 2025 első felében csökkentek a számok tavalyhoz képest, a két évvel ezelőttinél továbbra is magasabbak:

  • 2023-ban 190,
  • 2024-ben 249,
  • 2025-ben 221

szerencsétlenség történt az első hat hónapban Békés vármegyében.

A javulás tetten érhető, van azonban hova fejlődni

Bár a javulás tetten érhető, azért van hova fejlődni, hova visszakapaszkodni. Lehet, hogy nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok, ott van a legjelentősebbek között, és a rendőrség szerint a száguldozás más szabálytalanságokkal is párosulhat. Persze vannak olyan autósok, akik azt is szóvá teszik, az 50 helyett bizonyos esetekben célszerűbb a 40-et választani, mint a 70-et. Akkor biztos, hogy elmaradhat az arc kézbe temetése és a nagy sóhajtozás. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu