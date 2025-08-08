3 órája
Nagyon nem mindegy, hogy 40 vagy 70
Azért nem mindegy, hogy 40 vagy 70, amikor legfeljebb 50 lehet. Amikor a sofőr megtudta, hogy 70 kilométer/órás sebességgel mérte be a traffipax a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés során, arcát a kezébe temette és egy nagyot sóhajtott. Tudta, hogy ez most fájni fog, ez most sokba fog kerülni.
Nem árulnak zsákbamacskát. Előre közölték, hogy nagyszabású ROADPOL rendőrségi akcióra kell készülni hétfőtől vasárnapig, hogy ott lesznek a traffipaxok az utak mentén, és hogy ellenőrzik a sebességhatárok betartását, kimondottan a gyorshajtókra mennek.
Az Orosházi úti felüljáró kétszer is a ROADPOL rendőrségi ellenőrzés helyszíne volt
Békéscsaba legforgalmasabb helyszínén, az Orosházi úti felüljárónál is bevetették a traffipaxot. Egyik nap azokat figyelték, akik a belváros felől mentek Jamina felé, a másik nap pedig azokat, akik Jamina irányából a belvárost vették célba. Az, aki nem figyelt arra, hogy maximum 50-et mutasson kijelző, hogy inkább 40-et, mint 70-et, bizony ráfázhatott. És csak magát hibáztathatta, mint az arcát a kezébe temető, nagyot sóhajtó sofőr is.
Így alakultak a személysérüléses balesetek számai Békés vármegyében
2024-ben 2023-hoz képest megugrott a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma nemcsak országosan, hanem Békés vármegyében is. Bár 2025 első felében csökkentek a számok tavalyhoz képest, a két évvel ezelőttinél továbbra is magasabbak:
- 2023-ban 190,
- 2024-ben 249,
- 2025-ben 221
szerencsétlenség történt az első hat hónapban Békés vármegyében.
A javulás tetten érhető, van azonban hova fejlődni
Bár a javulás tetten érhető, azért van hova fejlődni, hova visszakapaszkodni. Lehet, hogy nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok, ott van a legjelentősebbek között, és a rendőrség szerint a száguldozás más szabálytalanságokkal is párosulhat. Persze vannak olyan autósok, akik azt is szóvá teszik, az 50 helyett bizonyos esetekben célszerűbb a 40-et választani, mint a 70-et. Akkor biztos, hogy elmaradhat az arc kézbe temetése és a nagy sóhajtozás.
Megszállták a rendőrök az utakat, ezekre a sofőrökre utaznak – galériával, videóval
Most jött: csúnya baleset a 44-esen, hatalmas olajfolt az úttesten