Pékségek a csúcson

Nehéz a pékek munkája, ezt már gyerekkorunkban megtanultuk, sokszor óriási erőfeszítést igényel, hogy nap mint nap friss kenyér vagy péksütemény kerüljön a boltok polcaira. Persze, mint minden más területen az életben, itt is rengeteg változás történt az utóbbi évtizedekben. Óriási a verseny, hiszen évekkel ezelőtt a nagy multik saját látványpékségeket kezdtek működtetni, míg a nagy pékárugyártással foglalkozó magyar cégek szinte letarolták a piacot. Utóbbiak közül szinte már minden magyar városban található egy-két szereplő. Felmerül a kérdés tehát, hogy ebben a kegyetlen, csöppet sem könnyű helyzetben megéri-e belevágni egy saját pékségbe, mondhatni manufaktúrába? Erre persze nem egyszerű a válasz, de úgy tűnik vármegyénkben is akadnak jó példák, amiket szerencsére díjaznak is.

Két Békés vármegyei pékség is bekerült a legjobbak közé.

Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Ezek a pékségek már belopták magukat nemcsak a vásárlók, hanem a szakma szívébe is

Ilyen például az óvónőből lett pék, az erdélyi Borsos Izolda házi péksége Jaminában Békéscsabán, amely idén immár másodjára kapott Street Kitchen-díjat. Igaz, hogy kedd és péntek délután vannak csak nyitva, a péksütemény kínálatuk pedig szezonálisan változik, de ez egyben a garancia a különleges ízvilágra. A szarvasi Szeretetem Pékműhely pedig a napokban aranyminősítést nyert el a hazai kézműves pékségek és otthonsütők legnagyobb éves seregszemléjén Szentendrén. A Kenyérlelke Fesztiválon közel negyven induló közül választották az egyik legjobbnak a korábbi hivatali kabinetvezető, Petneházi Andrea házi pékségét, Békés vármegyéből egyedüliként. Megnyugtató látni, hogy még vannak, akik a szívüket, lelküket beleteszik a munkájukba és mindezt el is ismerik.