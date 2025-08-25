augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

14°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

2 órája

Pékségek a csúcson

Címkék#kínálat#péksütemény#csúcs#kenyér

Az elmúlt időszakban több jó hír érkezett a pékek háza tájáról. Ugyanis két Békés vármegyei pékség is fontos elismerést kapott, amely azt jelzi, hogy ezen a téren szintén vannak kiemelkedő teljesítmények.

Vincze Attila

Nehéz a pékek munkája, ezt már gyerekkorunkban megtanultuk, sokszor óriási erőfeszítést igényel, hogy nap mint nap friss kenyér vagy péksütemény kerüljön a boltok polcaira. Persze, mint minden más területen az életben, itt is rengeteg változás történt az utóbbi évtizedekben. Óriási a verseny, hiszen évekkel ezelőtt a nagy multik saját látványpékségeket kezdtek működtetni, míg a nagy pékárugyártással foglalkozó magyar cégek szinte letarolták a piacot. Utóbbiak közül szinte már minden magyar városban található egy-két szereplő. Felmerül a kérdés tehát, hogy ebben a kegyetlen, csöppet sem könnyű helyzetben megéri-e belevágni egy saját pékségbe, mondhatni manufaktúrába? Erre persze nem egyszerű a válasz, de úgy tűnik vármegyénkben is akadnak jó példák, amiket szerencsére díjaznak is.

Híre ment, hogy jók a Békés vármegyei pékségek
Két Békés vármegyei pékség is bekerült a legjobbak közé.
Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Ezek a pékségek már belopták magukat nemcsak a vásárlók, hanem a szakma szívébe is

Ilyen például az óvónőből lett pék, az erdélyi Borsos Izolda házi péksége Jaminában Békéscsabán, amely idén immár másodjára kapott Street Kitchen-díjat. Igaz, hogy kedd és péntek délután vannak csak nyitva, a péksütemény kínálatuk pedig szezonálisan változik, de ez egyben a garancia a különleges ízvilágra. A szarvasi Szeretetem Pékműhely pedig a napokban aranyminősítést nyert el a hazai kézműves pékségek és otthonsütők legnagyobb éves seregszemléjén Szentendrén. A Kenyérlelke Fesztiválon közel negyven induló közül választották az egyik legjobbnak a korábbi hivatali kabinetvezető, Petneházi Andrea házi pékségét, Békés vármegyéből egyedüliként. Megnyugtató látni, hogy még vannak, akik a szívüket, lelküket beleteszik a munkájukba és mindezt el is ismerik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu