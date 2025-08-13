Szaga van az illatoknak

Békés megyei drogéria, rengeteg vásárló, nagyon sokan nézelődnek a kitett temérdek parfümminta előtt. Többen a mintákhoz kitett kis papírokra fújnak egyet, maximum kettő, hogy megszagolják, tetszik-e nekik. Nézegetik az árakat, beszélgetnek, mérlegelik, melyiket terméket vásárolják meg.

Pimasz úr ügyesen játszott a parfümminta adta lehetőséggel. Fotó: Illusztráció

Parfümminta: lendületesen jött

Azután hirtelen óriási lendülettel berobban egy atlétás férfi. Körülnéz, leveszi a legdrágább parfümöt, majd körülbelül 10-15 fújással illatosítja magát. Parfümfelhőben úszik az egész sor. Majd a meghökkentő vásárlók tekintetétől követve ugyanolyan villámgyorsan távozik, ahogy jött. Csak a tömény szag marad utána mementóként, meg néhány kósza gondolat. Mintha egy rejtői figura kelt volna életre. Magabiztossága és az, hogy pontosan tudta, honnan emelje le az illatszert, arra engedett következtetni, hogy nem először vitte végig az akciót az atléta trikóban feszítő férfi .

Köpni-nyelni nem tudtunk

Többségünk persze köpni-nyelni nem tudott, és hirtelen azt sem tudtuk, hogy mit kellene gondolnunk, mit kellene mondanunk. Egyrészt tudjuk, hogy élelmesnek áll a világ, és biztosan akad, aki vagánynak vagy pimasznak tartja a férfit, hiszen csak élt a kínálkozó „lehetőséggel”. Összességében azonban talán inkább a pofátlan jelző illene rá, különösen, mert láthatóan nem egy hirtelen jött randevú miatt szaladt befújni magát, hanem többszörösen „visszaeső illattolvaj”, s gondolják csak át, ha mindenki így fújná be magát. Nem irigylem az üzlet egyébként kedves eladóit, hogy miként kezelik majd a szagos kérdést.