Évtizedek óta olyan kalandok, élmények részesévé válok, amire utólag visszaemlékezhetek, vagy emlékeztetnek. Ilyen, elfelejthetetlen (munka)tapasztalatom 2000. augusztus 18., az ipari katasztrófa, ami Pusztaszőlősön történt.

Egészen közel dolgoztunk, megtapasztaltuk, milyen a földi pokol

Péntek volt, a mozgalmas augusztus 20-ai hétvégére is készültem, rendezgettem magamban, mikor, honnan tudósítok, de kiszorítottam volna magamnak egy kis névnapozást is.

Katasztrófa idején a helyszínen dolgoztunk

Érkezett egy telefon: lángol egy gázkút, tudsz róla? Így adták tudtomra, hogy ettől a pillanattól kezdve a terveimet felülírja az azonnal, de máris indulás. A 10 emeletes toronyházban élő ismerősöm a 9. emeleti erkélyéről adta a tudtomra, merre s mekkora lángoszlopot lát. Hát akkorát se addig és szerencsére azóta se láttunk ezen a vidéken.

Napjainkban méltatlankodunk a trópusi meleg miatt, de én emlékszem, 25 éve éppen olyan forróság volt és a ráadást ott, a gócpont közelében tapasztaltuk meg igazán.

Pusztaszőlős akkor a pokol kapuja volt

Ájulás kerülgetett, hiszen az izgalom, a bizonytalanság, a feladat és a földi pokol kapujának a Celsiusai egyszerre lökték meg bennem az adrenalint. Egészen közel engedtek bennünket néhány tűzoltó társaságában és részesei lehettünk a magasba törő lángok perzselő s egyben nyomasztóan félelmetes látványának.

Pusztaszőlős ma már csendes hely, de ott autózva minden nyáron eszembe jut: én már jártam a földi pokol kapujában.