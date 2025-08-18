16 perce
Izzasztó élmény
Trópusi forróság. Kánikula. Tarhonyaszárító meleg. Ebben volt részünk szombaton.
Izzadtunk ahányan voltunk
Forrás: Shutterstock
Nevezzük bárhogy, aki ebben a 38 Celsius fokos melegben úton volt, dolgozott, vagy a szórakozásnak azt a fajtáját választotta például, hogy egy kondér mellett csapatának ebédet rittyentett, előttük megemelem a kalapomat. A kánikula megmutatta rettentő, rekkenő árnyoldalát. Még a belvárosi fagylaltos is azt mondta, kevesebben vásároltak, mert nem mozdultak ki még a jeges élvezet kedvéért se.
Bezzeg sokan mások! Találkoztam hétvégén mindenre elszánt, jó programokat szervező s közben mindenre és mindenkire figyelő, vigyázó emberekkel. Izzasztó élmény volt, de szuper jól éreztük magunkat velük!
