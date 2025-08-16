augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

19°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Írószer, nyomdafesték...

Címkék#Murphy#nyomdafesték#dráma#család#intelligencia

Augusztus második felébe csúsztunk, elindult a roham, nyakunkba vettük a várost a füzetekért, írószerekért, rajzfelszerelésért. Közeledik az iskolakezdés. A listát mindenhol előre elkészítik, odaadják, így a beszerzés pofonegyszerű. Lehetne...

dr. Nagy Szilvia

Murphy megmondta: amiből galiba lehet, abból galiba is lesz. Sorra futok bele idegen családok iskolakezdési drámájába, pedig szeretek a papírboltban pihenni. Nyugodtan válogatok, nézelődök, keresgélem a praktikusat, a szépet. Legutóbb is mélyen magamba szívtam az írószerek jól ismert illatát, ám kisvártatva őrült felfordulásba csöppentem. Váltotta egymást a „gyere ide”, „ne fogd meg”, „ne rohangálj”, „segíts választani”. De a gyerekek csak szófogadatlankodtak tovább, a szülők idegszálai meg sorra pattantak el.  Süllyedt (de nem talált) a „többet nem jövök veled”, „ne legyél már hülye”, „most már megpofozlak”..

Iskolakezdés, minden évben stresszes
Iskolakezdés előtt minden évben nő a feszültség. Fotó: Illusztráció

Iskolakezdés még van egy kis idő

Szomorú lettem. Arra gondoltam, néhány napja még talán a vízparton kacagtak, vagy békésen túráztak a hegyen. A nyár az utolsókat rúgja. Az emberség, az intelligencia, a türelem is? Jó lenne, ha feszültség helyett csak krétapor úszna a levegőben. Tudom-tudom, lopakodnak felénk a szürke hétköznapok, de a szeptemberi iskolakezdésig még van egy kis idő. Nem kell, hogy a kosárba csúsztatott négyzetrácsos füzet benyomja rajtunk a piros gombot. Nem kell, hogy kivetítse a falra a gyakorlós-vitatkozós, gyorsan sötétedő esték rémképét. Egyelőre csak streameljük szépen a nyár ízeit, pillanatképeit. Ha tetszik, csomagoljuk az önfeledt perceket giccses selyempapírba, és rejtsük el. De ne túl mélyre!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu