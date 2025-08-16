Írószer, nyomdafesték...

Murphy megmondta: amiből galiba lehet, abból galiba is lesz. Sorra futok bele idegen családok iskolakezdési drámájába, pedig szeretek a papírboltban pihenni. Nyugodtan válogatok, nézelődök, keresgélem a praktikusat, a szépet. Legutóbb is mélyen magamba szívtam az írószerek jól ismert illatát, ám kisvártatva őrült felfordulásba csöppentem. Váltotta egymást a „gyere ide”, „ne fogd meg”, „ne rohangálj”, „segíts választani”. De a gyerekek csak szófogadatlankodtak tovább, a szülők idegszálai meg sorra pattantak el. Süllyedt (de nem talált) a „többet nem jövök veled”, „ne legyél már hülye”, „most már megpofozlak”..

Iskolakezdés előtt minden évben nő a feszültség. Fotó: Illusztráció

Iskolakezdés még van egy kis idő

Szomorú lettem. Arra gondoltam, néhány napja még talán a vízparton kacagtak, vagy békésen túráztak a hegyen. A nyár az utolsókat rúgja. Az emberség, az intelligencia, a türelem is? Jó lenne, ha feszültség helyett csak krétapor úszna a levegőben. Tudom-tudom, lopakodnak felénk a szürke hétköznapok, de a szeptemberi iskolakezdésig még van egy kis idő. Nem kell, hogy a kosárba csúsztatott négyzetrácsos füzet benyomja rajtunk a piros gombot. Nem kell, hogy kivetítse a falra a gyakorlós-vitatkozós, gyorsan sötétedő esték rémképét. Egyelőre csak streameljük szépen a nyár ízeit, pillanatképeit. Ha tetszik, csomagoljuk az önfeledt perceket giccses selyempapírba, és rejtsük el. De ne túl mélyre!