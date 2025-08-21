Kedvenceim. A gólyák érkezését is minden évben várom, figyelem. Vannak olyan települések és fészkek, amiket szemmel tartok folyamatosan. Tudom, nem vagyok ezzel egyedül.

Nagy vándorút előtt a gólyák

Hallottam olyan lakóház tulajdonosról, aki pontosan adminisztrálja házuk előtti villanypóznán a gólyafészek mozgalmas életét évtizedek óta. A vándorút hosszú, a fiatalok is az elmúlt hetekben látványos szárnypróbálgatásokkal csaltak mosolyt arcomra, amerre jártam. És elérkezett a mehetnékük ideje. A természet csodás, azt kell mondanom.

A gólyák útra keltek

És az az emberi hozzáállás is az, ami ezeket a madarakat nehéz helyzetükben (áramütés, sérülés) körbeveszi. A hortobágyi madárkórházba ezen a nyáron is sok gólya bekerült és legtöbbjük szerencsésen felépült. Nemzeti ünnepünkön rekordszámú gólya szabadon engedésére készültek. E napon több, mint 100 fehér gólya térhetett vissza a természetbe, s szállhatott szabadon (a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kis gólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyák utódaival együtt).

Nemzeti ünnepen csatlakoztak a vonuló csapatokhoz

S hogy miért éppen ezen a jeles napon: mert a gólyák minden évben szinte napra pontosan kezdik vonulásukat Afrikába. Így augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni. Az idősebb gólyapárok egy héttel korábban elindultak már. Szurkoljunk, hogy mindannyian célba érjenek, s várjuk őket vissza 2026 tavaszán! Azok a madarak, amelyeknek még gyakorolni kell, azokat átteleltetve, tavasszal engedik el.