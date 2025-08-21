5 órája
Gólyahír
Hihetetlen, milyen pontos a biológiai órájuk. A gólyák elhagyták fészkeiket, elindultak hosszú vándorútjukra.
Kedvenceim. A gólyák érkezését is minden évben várom, figyelem. Vannak olyan települések és fészkek, amiket szemmel tartok folyamatosan. Tudom, nem vagyok ezzel egyedül.
Hallottam olyan lakóház tulajdonosról, aki pontosan adminisztrálja házuk előtti villanypóznán a gólyafészek mozgalmas életét évtizedek óta. A vándorút hosszú, a fiatalok is az elmúlt hetekben látványos szárnypróbálgatásokkal csaltak mosolyt arcomra, amerre jártam. És elérkezett a mehetnékük ideje. A természet csodás, azt kell mondanom.
A gólyák útra keltek
És az az emberi hozzáállás is az, ami ezeket a madarakat nehéz helyzetükben (áramütés, sérülés) körbeveszi. A hortobágyi madárkórházba ezen a nyáron is sok gólya bekerült és legtöbbjük szerencsésen felépült. Nemzeti ünnepünkön rekordszámú gólya szabadon engedésére készültek. E napon több, mint 100 fehér gólya térhetett vissza a természetbe, s szállhatott szabadon (a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kis gólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyák utódaival együtt).
Nemzeti ünnepen csatlakoztak a vonuló csapatokhoz
S hogy miért éppen ezen a jeles napon: mert a gólyák minden évben szinte napra pontosan kezdik vonulásukat Afrikába. Így augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni. Az idősebb gólyapárok egy héttel korábban elindultak már. Szurkoljunk, hogy mindannyian célba érjenek, s várjuk őket vissza 2026 tavaszán! Azok a madarak, amelyeknek még gyakorolni kell, azokat átteleltetve, tavasszal engedik el.
