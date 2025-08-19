Unalmassá válhat a labdakergetés

Hiába a rengeteg csatorna, az ember alig talál olyan filmet a tévében, amit ne látott volna. Így voltam ezzel az elmúlt hetekben, miközben arra vártam, hogy köszöntsön be újra a futballdömping. Szinte vágtam a centit, hogy mikor indulnak a labdarúgó-bajnokságok, amelyek egy rész immár el is rajtolt. Így aztán jövő nyár elejéig lesz mit nézni, sőt utána is, mivel jön a 2026-os labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

Olyan futballdömping jön, hogy a labdakergetés is unalmassá válik.

Forrás: Shutterstock

A franciaországi labdarúgó-világbajnokság óta nincs megállás

Az első futballal kapcsolatos élményem 1996-ból származik, igaz, csak annyi rémlik az egészből, hogy Németország nyerte az Európa-bajnokságot, és hogy Oliver Bierhoff hőssé vált. Az 1998-os franciaországi vébét immár követtem, onnantól pedig nem volt megállás. Az emlékek persze kopnak. Azt azért tudom, hogy a legutóbbi Európa- vagy világbajnokságot, Bajnokok Ligáját és Európa-ligát melyik csapat nyerte.

Az emlékek kopnak, mert tényleg futballdömping van

Persze az én memóriámmal is akadnak problémák, szerintem azért is kopnak gyorsan az emlékek, mert tényleg futballdömping van. Amíg régen csak pár labdarúgó-mérkőzést közvetítettek a tévében, addig most az, aki kíváncsi, akár az egész hétvégét a képernyő előtt töltheti, sorban jönnek egymás után a meccsek, párhuzamosan az egyes csatornákon. A magyar mellett lehet nézni többek között az angol, a spanyol, a német, és az olasz bajnokságot is.

Felejthetetlen emléket garantálhat a magyar válogatott

Képtelenség ennyi mérkőzést követni, az eredményeket pedig megőrizni az emlékek között. Lehet, hogy századik alkalommal ismétlik a filmet a tévében, inkább azt nézi az ember, mert a labdakergetés is unalmassá válik. Azért lesz izgalom bőven: jönnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezői. Ha a magyar válogatott sikeresen veszi az akadályt, 40 év után újra ott lesz a vébén. Az biztos, hogy egy örök életre szóló, felejthetetlen emlék lesz.