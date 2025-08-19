1 órája
Unalmassá válhat a labdakergetés
Magyarországon pár hete elkezdődött, és immár Európa nagy részén is elindult. A hazai élvonalban, a Fizz Ligában immár a 4. fordulót, Spanyolországban és Angliában az első fordulót rendezték meg az elmúlt hétvégén, míg Olaszországban és Németországban ezen a hétvégén rajtol a labdarúgó-bajnokság. Igazi futballdömping köszönt be, lesz mit nézni a tévében.
Hiába a rengeteg csatorna, az ember alig talál olyan filmet a tévében, amit ne látott volna. Így voltam ezzel az elmúlt hetekben, miközben arra vártam, hogy köszöntsön be újra a futballdömping. Szinte vágtam a centit, hogy mikor indulnak a labdarúgó-bajnokságok, amelyek egy rész immár el is rajtolt. Így aztán jövő nyár elejéig lesz mit nézni, sőt utána is, mivel jön a 2026-os labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
A franciaországi labdarúgó-világbajnokság óta nincs megállás
Az első futballal kapcsolatos élményem 1996-ból származik, igaz, csak annyi rémlik az egészből, hogy Németország nyerte az Európa-bajnokságot, és hogy Oliver Bierhoff hőssé vált. Az 1998-os franciaországi vébét immár követtem, onnantól pedig nem volt megállás. Az emlékek persze kopnak. Azt azért tudom, hogy a legutóbbi Európa- vagy világbajnokságot, Bajnokok Ligáját és Európa-ligát melyik csapat nyerte.
Az emlékek kopnak, mert tényleg futballdömping van
Persze az én memóriámmal is akadnak problémák, szerintem azért is kopnak gyorsan az emlékek, mert tényleg futballdömping van. Amíg régen csak pár labdarúgó-mérkőzést közvetítettek a tévében, addig most az, aki kíváncsi, akár az egész hétvégét a képernyő előtt töltheti, sorban jönnek egymás után a meccsek, párhuzamosan az egyes csatornákon. A magyar mellett lehet nézni többek között az angol, a spanyol, a német, és az olasz bajnokságot is.
Felejthetetlen emléket garantálhat a magyar válogatott
Képtelenség ennyi mérkőzést követni, az eredményeket pedig megőrizni az emlékek között. Lehet, hogy századik alkalommal ismétlik a filmet a tévében, inkább azt nézi az ember, mert a labdakergetés is unalmassá válik. Azért lesz izgalom bőven: jönnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezői. Ha a magyar válogatott sikeresen veszi az akadályt, 40 év után újra ott lesz a vébén. Az biztos, hogy egy örök életre szóló, felejthetetlen emlék lesz.
