Kéznél a lábunk

Aktív atlétaként kezdődött minden. A futás után, főiskolásként inkább a labdajátékok ejtettek rabul, vagy az ott adódó lehetőségek. Majd sokunkat beszippantott az aerobic járvány, Jane Fonda, a hollywoodi sztár, videóiban azt sugallta, szuper alakot villantani, egészséget, jókedvet, életörö­möt így érdemes nekünk is. Közösségekben, vagy otthon, mindegy volt, csak mozogjunk.

Gyalogolni, futni, úszni egyedül, vagy közösségben.Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Napjainkban is számos irányzat, új mozgásforma ejt rabul sokakat, felkapott, népszerű és kevésbé világhódító trendekről is lehet tájékozódni.

Futás a jó közérzetért

Számomra egy valami régről megmaradt: mindig kéznél volt, s van a lábam. A futás nem kopik ki az életemből. Nálam okosabbak vallják, a futásnak van pszichológiája: közben nő az önbecsülésünk (képesek vagyunk legyőzni a lustaságot); felszabadult állapotba kerülünk; testünkre felfigyelünk közben; belső gondolati világunk felé fordulunk. Nekem ez az utolsó a legmeghatározóbb. Mindegy is, mennyi a táv, milyen a tempó, a lényeg, futás közben alaposan megbeszélem magammal a világ dolgait, majd megállapítom, ma se éltem hiába.

Mennyi mozgásforma! Válassz!

Olvasom, hogy akik napi szinten lépéseiket számolva igyekeznek meggyőzni magukat a mozgás fontosságáról, már ők is tettek ezzel valami hasznosat

az egészségükért. 10 ezer lépés, netán több? Vagy kevesebb sikeredett? Fel ne add! Sétálj, ússzál, fuss, bringázz annyit, amennyi jól esik!