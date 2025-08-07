1 órája
Kéznél a lábunk
Imádok sok mozgásformát, kisgyermek korom óta sportoltam, sportolok. Azt tartják, a test nem felejt, pedig voltak kihagyásaim és valóban, bármikor folytattam, akár a futás volt éppen porondon, vagy bármi más.
Aktív atlétaként kezdődött minden. A futás után, főiskolásként inkább a labdajátékok ejtettek rabul, vagy az ott adódó lehetőségek. Majd sokunkat beszippantott az aerobic járvány, Jane Fonda, a hollywoodi sztár, videóiban azt sugallta, szuper alakot villantani, egészséget, jókedvet, életörömöt így érdemes nekünk is. Közösségekben, vagy otthon, mindegy volt, csak mozogjunk.
Napjainkban is számos irányzat, új mozgásforma ejt rabul sokakat, felkapott, népszerű és kevésbé világhódító trendekről is lehet tájékozódni.
Futás a jó közérzetért
Számomra egy valami régről megmaradt: mindig kéznél volt, s van a lábam. A futás nem kopik ki az életemből. Nálam okosabbak vallják, a futásnak van pszichológiája: közben nő az önbecsülésünk (képesek vagyunk legyőzni a lustaságot); felszabadult állapotba kerülünk; testünkre felfigyelünk közben; belső gondolati világunk felé fordulunk. Nekem ez az utolsó a legmeghatározóbb. Mindegy is, mennyi a táv, milyen a tempó, a lényeg, futás közben alaposan megbeszélem magammal a világ dolgait, majd megállapítom, ma se éltem hiába.
Mennyi mozgásforma! Válassz!
Olvasom, hogy akik napi szinten lépéseiket számolva igyekeznek meggyőzni magukat a mozgás fontosságáról, már ők is tettek ezzel valami hasznosat
az egészségükért. 10 ezer lépés, netán több? Vagy kevesebb sikeredett? Fel ne add! Sétálj, ússzál, fuss, bringázz annyit, amennyi jól esik!
