Ládafia

Imitátorokat keres a vöröskereszt. A nem mindennapi felhívás olyan fiataloknak szól, akik néha-néha eljátszanák a csonttöréssel, vérzéssel járó tüneteket.

dr. Nagy Szilvia

A koncepció egyszerű: általuk lehetnek életszerűek a gyakorlatok. Ha az elsősegélynyújtók, mentők megtapasztalják, milyen egy súlyos sérült viselkedése, akkor valós helyzetben könnyebben tudják értelmezni az emberi reakciókat. A leendő imitátorok természetesen kapnak balesetszimulációs képzést; megtanulnak lesápadni, hitelesen reszketni, görcsölni, pánikolni, vérző sminket feldobni.

Elsősegélynyújtó feladatokhoz keresnek segítőket
Az elsősegélynyújtók már imitátorokkal gyakorolnak.

Legutóbb az elsősegélynyújtó verseny vármegyei fordulóján láttam profi imitátorokat. Egyikük epilepsziás rohamot „produkált”, de olyan élethűen, hogy több versenyző is leblokkolt. Pedig az éles helyzet hasonló, csak épp életre, halálra mehet.

Az elsősegély néha csak pár mozdulat, mégis sokat jelent

Egy hete történt; hangos lett a balatoni strand női mosdója. Egy anya karjában hozta be síró kisfiát. A padló pirosodott, valami nagyon elvágta a gyerek lábujjacskái közötti részt. Egy nő zsebkendőket nyújtott, aztán csend lett körülöttünk. Az elsősegélyláda pont a fejemnél lógott. Fertőtlenítettem, kötöztem, nyugtattam a kicsit. Megbeszéltük az anyukával, hogy pár öltésért át kell menniük a szomszéd település balesetijére.

Este akaratlanul is kúsztak vissza a képek, hangok. Naptej. Vitorlás. Víztükör. Nagyon fáj! Sietek! Feltörlöm. Éles helyzet volt, sajnos nem voltam se szakszerű, se gyors... Még jó, hogy az égiek egyelőre csak ezt bízták rám. Nagyobb bajhoz nagyobb tudás, nagyobb lélekjelenlét kell. De nagyobb szív – legalább – aligha.

 

 

