Biztosan jó buli az elektromos roller, kérdés, mikor és hol ér véget

Igazi horrorvideót tett közzé a rendőrség. Három baleset, mind a háromnál elektromos rolleresek találkoztak autósokkal. Aligha kell mondani, hogy melyikük húzta a rövidebbet.

Licska Balázs

Az első fél évben országosan 6639, Békés vármegyében 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A mikromobilitási eszközt használók – köztük az elektromos rolleresek – okozták országos szinten az összes szerencsétlenség 4 százalékát, Békés vármegyében a 3,1 százalékát. Bár mindez csekélynek mondható, és el lehetne intézni egy legyintéssel, hogy nem ők a legveszélyesebbek az utakon, a tendencia emelkedik, tavaly ugyanez az arány országosan 2,6 százalék, Békés vármegyében 2,8 százalék volt.   

Három baleset, mind a háromnál elektromos rolleresek találkoztak autósokkal.
Nap mint nap jönnek velem szemben elektromos rollerrel száguldozó fiatalok. Illusztráció: Shutterstock

Horrorvideót tett közzé a rendőrség, autókkal találkoztak az e-rolleresek

A rendőrség most egy horrorvideót tett közzé, három balesetet elevenített fel. Az elsőnél egy e-rolleres a zebrán hajtott át – pedig volt mellette kerékpáros átvezetés is –, amikor elcsapta egy autós, vélhetően későn vette észre. A másodiknál egy autós hajtott rá egy kerékpárútra, amelyen érkezett egy e-rolleres, akinek utasa is volt, borultak mind a ketten. A harmadiknál pedig szintén egy zebrán csordogált az e-rolleres – neki is volt utasa –, amikor telibe trafálta őket egy autós, ők is nagyot koppantak. 

Fontos szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre

A rendőrség korábban közölte az elektromos rollerekkel kapcsolatos legfőbb szabályokat. A gépi meghajtású rollerekre jellemzően – több jogszabályból levezetve – segédmotoros kerékpárként tekintenek, ha baleset történik. Ez alapján szükség van

  • vezetői engedélyre, jogosítványra,
  • kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra,
  • míg a vezetőnek bukósisakot kell viselnie.

Azt is hozzátették, hogy

  • nem lehet utast vagy utasokat szállítani az e-rolleren;
  • ittasan nem lehet rászállni a kétkerekű járgányra;
  • a telefonálást, a fül- és fejhallgatót is el kell felejteni.

Bukósisak nélkül, egy e-rollerrel ketten száguldoznak

Ezzel szemben nap mint nap jönnek velem szemben elektromos rollerrel száguldozó fiatalok – életkorukból adódóan vélhetően nincs jogosítványuk –; bukósisak nélkül; ráadásul úgy, hogy ketten állnak a járgányon. Biztosan jó buli. És mint minden bulinál, itt is az a kérdés, hogy mikor és hol ér véget.

 

 

 

 

