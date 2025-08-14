5 órája
Biztosan jó buli az elektromos roller, kérdés, mikor és hol ér véget
Igazi horrorvideót tett közzé a rendőrség. Három baleset, mind a háromnál elektromos rolleresek találkoztak autósokkal. Aligha kell mondani, hogy melyikük húzta a rövidebbet.
Az első fél évben országosan 6639, Békés vármegyében 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A mikromobilitási eszközt használók – köztük az elektromos rolleresek – okozták országos szinten az összes szerencsétlenség 4 százalékát, Békés vármegyében a 3,1 százalékát. Bár mindez csekélynek mondható, és el lehetne intézni egy legyintéssel, hogy nem ők a legveszélyesebbek az utakon, a tendencia emelkedik, tavaly ugyanez az arány országosan 2,6 százalék, Békés vármegyében 2,8 százalék volt.
Horrorvideót tett közzé a rendőrség, autókkal találkoztak az e-rolleresek
A rendőrség most egy horrorvideót tett közzé, három balesetet elevenített fel. Az elsőnél egy e-rolleres a zebrán hajtott át – pedig volt mellette kerékpáros átvezetés is –, amikor elcsapta egy autós, vélhetően későn vette észre. A másodiknál egy autós hajtott rá egy kerékpárútra, amelyen érkezett egy e-rolleres, akinek utasa is volt, borultak mind a ketten. A harmadiknál pedig szintén egy zebrán csordogált az e-rolleres – neki is volt utasa –, amikor telibe trafálta őket egy autós, ők is nagyot koppantak.
Fontos szabályok vonatkoznak az elektromos rollerekre
A rendőrség korábban közölte az elektromos rollerekkel kapcsolatos legfőbb szabályokat. A gépi meghajtású rollerekre jellemzően – több jogszabályból levezetve – segédmotoros kerékpárként tekintenek, ha baleset történik. Ez alapján szükség van
- vezetői engedélyre, jogosítványra,
- kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra,
- míg a vezetőnek bukósisakot kell viselnie.
Azt is hozzátették, hogy
- nem lehet utast vagy utasokat szállítani az e-rolleren;
- ittasan nem lehet rászállni a kétkerekű járgányra;
- a telefonálást, a fül- és fejhallgatót is el kell felejteni.
Bukósisak nélkül, egy e-rollerrel ketten száguldoznak
Ezzel szemben nap mint nap jönnek velem szemben elektromos rollerrel száguldozó fiatalok – életkorukból adódóan vélhetően nincs jogosítványuk –; bukósisak nélkül; ráadásul úgy, hogy ketten állnak a járgányon. Biztosan jó buli. És mint minden bulinál, itt is az a kérdés, hogy mikor és hol ér véget.