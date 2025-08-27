augusztus 27., szerda

Angolosan távozni tudni kell, talán nekem is sikerült

Címkék#tornaterem#közönség#lépcső#távozás#figyelem

Olyan csend volt, hogy a rendezvényen előadást tartó szakember szavain kívül legfeljebb a résztvevők lélegzetvételét lehetett hallani. A legyeket, a szúnyogokat és az egyéb állatokat csak azért nem, mert nem voltak. Aztán egyszer csak megszólalt egy mobiltelefon. Nem sokkal később pedig hatalmas csörömpölés hallatszott, és csukódott egy ajtó. Angolosan távozni tudni kell.

Licska Balázs

Angolosan távozni egyesek szerint azt jelenti, hogy valaki észrevétlenül, a figyelmet elkerülve, köszönés nélkül, azaz nem túl jól nevelt módon lép le; mások szerint ugyanakkor ez nem igaz, nem azt jelenti, hogy köszönés nélkül megy el valaki, csak azt, hogy hosszas búcsúzkodás nélkül.

angolosan távozni: így ne csináld
Angolosan távozni tudni kell. Illusztráció: Shutterstock

Eddig mindig összejött, kerestem egy hátsó, oldalsó kijáratot

Bármennyire is érdekes egy rendezvény, egy előadás, egy bizonyos idő után muszáj távoznom, az, hogy ez illetlenség-e vagy sem, mindenki eldöntheti. A lényeg, hogy ilyenkor keresek egy oldalsó, egy hátsó kijáratot, és így nem zavarom sem az előadó szakembert, sem a közönséget. Ez össze is jön, jött mindig. Ha pedig nem volt másik kijárat, vártam türelemmel a szünetig.

Kiváló menekülőútnak tűnt a tornaterem melletti szertár

Egy iskolai tornateremben kiváló menekülőútnak tűnt a szertár. Biztos voltam benne, hogy lehet arrafelé angolosan távozni, mivel nem én voltam az első, aki arrafelé próbálkozott. Összeszedtem a cókmókomat, halkan lépkedtem, csendesen kinyitottam az ajtót, és beléptem a szertárba.

Aligha kérdés, sikerült-e angolosan távozni

Nem vettem észre a lépcsőt, így megbotlottam és nekiestem a szertárban lévő futballkapunak, ami hatalmas csörömpöléssel járt. Ezek után nagyon odafigyelve, csendesen csuktam be az ajtót. Aligha kérdés, hogy összejött-e a tervem, sikerült-e feltűnés nélkül, angolosan távozni.

 

 

