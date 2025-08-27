Angolosan távozni tudni kell, talán nekem is sikerült

Angolosan távozni egyesek szerint azt jelenti, hogy valaki észrevétlenül, a figyelmet elkerülve, köszönés nélkül, azaz nem túl jól nevelt módon lép le; mások szerint ugyanakkor ez nem igaz, nem azt jelenti, hogy köszönés nélkül megy el valaki, csak azt, hogy hosszas búcsúzkodás nélkül.

Angolosan távozni tudni kell. Illusztráció: Shutterstock

Eddig mindig összejött, kerestem egy hátsó, oldalsó kijáratot

Bármennyire is érdekes egy rendezvény, egy előadás, egy bizonyos idő után muszáj távoznom, az, hogy ez illetlenség-e vagy sem, mindenki eldöntheti. A lényeg, hogy ilyenkor keresek egy oldalsó, egy hátsó kijáratot, és így nem zavarom sem az előadó szakembert, sem a közönséget. Ez össze is jön, jött mindig. Ha pedig nem volt másik kijárat, vártam türelemmel a szünetig.

Kiváló menekülőútnak tűnt a tornaterem melletti szertár

Egy iskolai tornateremben kiváló menekülőútnak tűnt a szertár. Biztos voltam benne, hogy lehet arrafelé angolosan távozni, mivel nem én voltam az első, aki arrafelé próbálkozott. Összeszedtem a cókmókomat, halkan lépkedtem, csendesen kinyitottam az ajtót, és beléptem a szertárba.

Aligha kérdés, sikerült-e angolosan távozni

Nem vettem észre a lépcsőt, így megbotlottam és nekiestem a szertárban lévő futballkapunak, ami hatalmas csörömpöléssel járt. Ezek után nagyon odafigyelve, csendesen csuktam be az ajtót. Aligha kérdés, hogy összejött-e a tervem, sikerült-e feltűnés nélkül, angolosan távozni.