Hapciszezon

A legváratlanabb pillanatban kitör belőlem a tüsszögési roham. Ilyenkor a virágporok, a parlagfű, a poratkák és más allergének koncentrációja megsokszorozódik a levegőben, ami kiváltja nálam és rengeteg sorstársamnál az allergiás tüneteket. A soha véget nem érő hapcizás, a viszkető bőr, a gyulladt szemeink jelzik, ez egy nehéz időszaka az életünknek.

Most, a szeles napokon, csak az elsötétített lakásban érzem magamat biztonságban. Maszkban takarítok, a házi por ellen is bevetek mindent.

Imádom a dinnyét, a barackot, ezekről kénytelen vagyok lemondani, a keresztallergia olyan pokoli tüneteket produkál. Türelmetlenül várom az esőt, vagy az első fagyokat, az allergiaszezon végét.