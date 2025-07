Egy fényes diadal margójára

Most, hogy az utóbbi időszakban a róla készült filmsorozat kapcsán a csapból is Hunyadi János neve folyt, idén talán még nagyobb érdeklődéssel fordultunk az 1456-os nándorfehérvári diadal évfordulója felé. És, hogy miért is volt ez a győzelem különösen fontos a békésieknek? A nyertes csata ugyanis döntő szerepet játszott abban, hogy a török terjeszkedést megállítsák a Duna–Tisza közén, így Békés vármegye, illetve a délkeleti országrész hosszabb időre megmenekült a közvetlen török fenyegetéstől. Kimondhatjuk, hogy ez a katonai győzelem több szempontból is kedvezően érintette a vármegyét.

A nándorfehérvári diadal nekünk, Békés vármegyeieknek talán még többet jelentett és erről a Gyulai várban sem feledkeznek meg Fotó: Kiss Zoltán

Ha nincs a nándorfehérvári diadal, akkor sok minden másképp alakult volna

A szakértők szerint ugyanis a nándorfehérvári diadal nélkül Békés vármegye akkoriban jelentősen nagyobb pusztítást szenvedett volna, és fejlődése is lassabb lehetett volna. Nem véletlen tehát, hogy Közép-Európa egyetlen épen maradt síkvidéki téglavárában minden évben ágyúlövésekkel emlékeznek meg a történelmi győzelem hőseiről. A gyulai vár a fényes diadal után csupán 110 évvel, mintegy két hónapnyi öldöklő küzdelem után, 1566-ban vált a török sereg prédájává. Ha valahol, akkor Gyulán pontosan tudják, mit jelent a végsőkig harcolni. Még ha ők annak idején el is buktak, a hétvégi Végvári Napokon így is tisztelettel adózhatunk a hősök emléke előtt.