Mégis szükség van a kisboltokra?

Kisvárosban nőttem fel, tízéves koromig nagyjából nem is jött felénk semmilyen multi. Igaz, volt egy nagyobb ABC a településen, amit szerettünk is meg nem is, de azon kívül lényegében csak a kisboltokban tudtunk vásárolni. Ismerős tehát az érzés, amikor már messziről köszön az eladó és még mielőtt megszólalnék, már azelőtt tudja, hogy mit szeretnék vásárolni. Van ebben valami emberi, régimódi érzés, amit semmi más nem tud pótolni, még az olcsóbb árak sem a nagy áruházakban. Mert, hogy szépen lassan belopakodtak a kisebb településekre is az élelmiszerláncok és ezzel együtt a kisboltok nagy részének sorsa is megpecsételődött. Az elmúlt évtizedekben sorra zártak be a helyi vegyeskereskedések, nem tudtak versenyezni a nagyokkal. Sajnos még faluhelyen is sok helyütt ez történt.

Úgy tűnik azért, hogy a kisboltokra még a nagyvárosokban is van igény.

A kisboltok nem tűnhetnek el teljesen

Rossz látni a tendenciát, bár tény, hogy jelentősen megváltoztak a vásárlási szokások, így ez valahol törvényszerű is. A minap én is megtapasztaltam, hogy még városon belül is fontos tényező egy kisbolt megléte. Tudniillik a szerkesztőséghez közeli kereskedés néhány hete bezárt, sokan jártunk le oda egy-egy apróságért. Közben rájöttem, hogyha valamire szükségem van napközben, akkor kb. negyed órát kell gyalogolnom a legközelebbi boltig a csabai belvárosban. Ezt azért fájt bevallom és nehezen fogadtam el a helyzetet. Aztán megcsillant a remény. Kikerült ugyanis a bolt ajtajára nemrég egy papír, hogy augusztus elsejétől új tulajdonos nyitja ki az üzletet. Úgy tűnik, mégiscsak volt rá igény.