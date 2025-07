Valami összeszorította a gyomromat, amikor ismét beléptem a nagykapun. A volt iskola épületénél nagyon sokan voltunk, egy megható ünnepségre, a helytörténeti múzeum megnyitójára vártunk. Egykori iskolám épülete új funkciót kapott, ám a falak, a hatalmas belmagasság, az ablakok, a régi szenes kályha kéményének a nyomai özön emléket ébresztettek fel bennem.

Emlékek a múltból, iskolás nosztalgiával. A szerző felvétele

Iskola, ami visszavárja a nosztalgiázókat

Egykoron a betűvetés, a számokkal való ismerkedés izgalmas világába egy kiváló tanító, Csarnai Jusztina vezetett be következetes szigorával, és most újra megpillantottam a nagyszénási gyűjtők jóvoltából a helytörténeti múzeumban olyan tárgyakat, amik arra emlékeztetnek, milyen egyszerű is volt akkoriban a világ. Nem volt automatizált, nem volt csillogó, ám annál emberibb. Az értékállóság a kissé megsárgult fotókról köszön vissza.

Megnyitó után érdemes visszatérni

Az akkori (ma már egyszerűnek, korszerűtlennek látszó) használati eszközeinkkel mégis képessé váltunk arra, hogy gyermekként, majd felnőttként a tanultakat kamatoztassuk, a mindennapi életünkben boldogulhassunk.

Csodahely lett ez a múzeum. Sok ismerős kincs csábít majd vissza oda, egykori iskolámba, hogy alaposabban szétnézzek és nosztalgiázhassak újra, köszönhetően az ötletgazdáknak, a múltkutatóknak, a kincsvadászoknak, a gyűjtőknek.