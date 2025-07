Több kultúra szentként tiszteli, mítoszok, legendák keringenek a Holdról. Eleink hamar észlelték: hízásával és fogyásával természeti jelenségek járnak. A halászok, a földművesek a holdfázisokhoz időzítették a fogás, a vetés, a betakarítás időpontját, a nők kikövetkeztették, melyik nap alkalmas mosásra, gyümölcs elrakására, növényszárításra. Ritmusa szerint élik életüket a szárazföldi és tengeri élőlények is. A kutatók egyre több olyan állatot találnak, amelyek a holdfázisoktól függően rakják fészküket, keresik a táplálékukat, párjukat...

A Hold nélkül más lenne az életünk. Fotó: Illusztráció

A Hold stabilizálja a Föld ferdeségét is

A Hold létezése sokkal fontosabb, mint gondolnánk. Olvastam: a jelenlegi élet kialakulásában is szerepet játszott, a jól ismert apály-dagály-jelenség nélkül az élővilág egy része nem kényszerült volna szárazföldre. A Hold stabilizálja a Föld forgástengelyét is. Ha ez változna, szélsőséges időjárás köszöntene ránk, nagyobb területeken lenne hosszú a nyári nappal és hosszú a téli éjszaka. Számottevő hőmérsékleti különbségek adódnának, sűrűsödnének a jégkorszakok, rövidülnének az évek.

A mai kor embere sem érzéketlen. Vannak, akik műtétjük napját is a Hold állása szerint ütemeznék, mások csupán az álmatlanságot érzik a teliholdnál. Olykor elég, ha felnézünk égi kísérőnkre. A gravitációja még a tekintetet is vonzza. A Hold ravasz: összekapcsol önmagunkkal és a végtelennel is. Ráadásul kiváló hallgatóság.