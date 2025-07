Velence egy ötszázasért, fagylaltos boldogság a Lencsésin

Nem is olyan régen még nem a fagyi volt a sláger a békéscsabai Lencsési-lakótelepen, de mostanra a sörözőktől a fagyizók átvették az uralmat. A feleségem örömére. Az én bánatomra. Bár már csabai kolbász ízű fagyit is kínálnak, de még nem mertem megkóstolni. Mi lesz, ha még ez is ízlik? Az asszony szerint így is túl sokat költök kolbászra, de azért neki is tudnia kell, hogy Békéscsaba a kolbász fővárosa.

A fagyi megy a Lencsésin, ez már a lakótelepi Riviéra Fotó: Bencsik Ádám

Gomba módra szaporodnak a jeges álomgyárak

Ami tény, gomba módra szaporodnak a jeges álomgyárak. Ez nem csak szófordulat, hiszen a csabai Gomba ABC körül is gombamód zajlik az élet. Gomba I-ből lett zöldséges, Gomba II-ből hamburgerező, majd fagyizó. Mindez gyorsan történik. Az ember, ha nem figyel, lehet, hogy reggel még kenyeret vesz ott, ahol délben már fagyit, estére meg hamburgert. És közben meg sem mozdult.

Fagyiból Dunát lehetne rekeszteni

És hogy kocsmából van a legkevesebb a Lencsésin? Ez maga a nyári apokalipszis. Mert fagyiból Dunát lehetne rekeszteni – ha lenne itt Duna, de mi beérjük a Körössel is, főként, ha működne, de ez már soha nem jön vissza.

A fagyi itt van, Velence meg úgyis megvár

Amint azonban tudjuk és átéljük, változik a világ. Régen egy teniszlabdányi gombóc fagyit nyalhattunk azért a pénzért, amiből most egy fél pingponglabdányi jár. Nézzük azonban a jó oldalát! Itt a pékség, mellette csavaros nosztalgiafagyi, pár lépésre a hamburgerező. Ez maga a lakótelepi Riviéra. Velence meg úgyis megvár.