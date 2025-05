Ó, te szemét!

Hozzám ajándék érkezett. A szemeim közé. Még szerencse, hogy a küldő és közöttem ott volt az autóm szélvédője és megakadályozta a nagy találkozást. Igen, a laza mozdulattal kipöckölt csikk szállt felém elsőként. Ó, micsoda ajándék az araszoló kocsisorban az előttem haladótól. Így, ismeretlenül is azt mondom: nem kellett volna... De a történet még nem ért véget. Bizonyára tavaszi nagytakarítást végzett az illető, mert a következő pillanatban kirepült előttem egy elhasznált zsebkendő a vezető oldalán. Az anyós ülésen trónoló is kedvet kaphatott, ő is megszórta az út szélét valamivel. Én meg arról cikkeztem, a Te szedd! akcióban mennyi jó ember vett részt. Nem ők voltak, tuti!