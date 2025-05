Hirtelen meglepődtem. Ennyi embert régen láttam a sínek mentén, kezükben fényképezőkkel, kamerákkal. Odébb egy rendőrautó is parkolt. Jóra se tud gondolni az ember... Majd hangos dübörgéssel elrobogott a szemünk előtt (a lezárt sorompónál álldogált kocsisorunk) a fekete vasparipa. Hangos, sivító hangjelzéssel és pokolian fekete füstfelhőt hagyva maga után, adta a tudtunkra: nem mindennapi látványban van részünk. A mozdonyvezetők és a vasúti kocsikban ülők hevesen integettek. És ekkor bevillant: a mi városunkba is megérkezett, illetve itt is átrobogott a matuzsálemi gőzös, a híres nosztalgiavonat. Élmény volt a néhány másodperces találkozás is.

A nosztalgiavonat hatalmas sikert aratott. Fotó: Bencsik Ádám