Kocsmakalauz

Szerintem nem sok olyan felnőtt ember van, aki valamelyik településen legalább egyszer ne tért volna be egy Jobb mint otthon elnevezésű vendéglátóhelyre. Ez a név még ma is az egyik legnépszerűbbnek számít a hazai kocsmák körében. Pedig az elmúlt években igencsak megfogyatkozott a mezőny, ugyanis sajnos vagy sem, de egyre több italbolt zárt be. Kevés karakteres név maradt Békésben is, ám a legjobbakra mindig emlékezni fognak. Az én személyes kedvenceim nem a vármegyéből, hanem még a szegedi egyetemi éveimből valók. A Sánta egérben és a Vakegérben töltött esték felejthetetlen emlékek maradnak számomra. Utóbbiból ráadásul még Orosházán is van egy.