A kolbászos zsömlében bíztam, de biztos a zöldtea is segít

Töri érettségin: Melyik történt előbb, az első vagy a második világháború? - A második! – Na, ne vicceljen, miért? - Ja, azt hittem, beugrató kérdés volt. Amikor én készültem az érettségire jó negyven évvel ezelőtt, akkor mutatták be a moziban Békéscsabán az Éretlenek című francia filmet. Kétszer is megnéztem, még ma is a kedvencem, ajánlom a most érettségizőknek is, ha a drukk mellett ki akarnak kapcsolni, jókat nevetni, és nem elég hozzá a fenti faviccem.

Az érettségi szerintem legtöbbünkben maradandó emlék, az érettségi bankett már nem biztos. Persze, aki eljut odáig, annak már lehet lazítani, ünnepelni, és ez szerintem 40 év alatt sem változott. Amikor mi készültünk a vizsgákra, még nem volt internet, mobil. Szőlőcukrot azonban mi is vittünk be a magyar írásbeli négyórás küzdelmére agyélénkítőnek. Az érettségi is jó alkalom volt a kolbásszal való találkozásra

Forrás: MW Az érettségi vizsgán a nassolnivaló vajas-kolbászos zsömle volt A mostaniaknak már zöldtea is segít, én akkoriban csak a citromost ismertem, sok mézzel. A nassolnivaló vajas-kolbászos zsömle volt, jártak is az agytekervényeim, hogyan tudnék még behozatni egyet-kettőt. Olyanról is hallottam tőlük, hogy webáruházi technikus Amikor hétfőn a magyar érettségi kezdése előtt találkoztam Békéscsabán diákokkal, olyan végzettségről is hallottam tőlük, hogy webáruházi technikus. Ahogy nézem a világot, a kereskedelmet, egyre több kell belőlük. Egy viszont biztos, kolbászt nem internetes áruházból rendelek, és nem is olyat eszek, amit hentesmester helyett, mondjuk, egy robot készít, és a mesterséges intelligencia adja meg a hozzávalókat. Bár az is igaz, azt sem hittem 40 éve, hogy növényi kolbász is lesz majd. Bevallom viszont ehhez még mindig éretlen vagyok.