Nem vagyok elég ravasz róka a csengős nyuszihoz

Bár immár másfél-két hét is eltelt húsvét óta, a kölni csak egy nappal ezelőtt került ki a táskámból. Jó mélyen volt, csupán most vettem észre, amikor valami nagyon fontos dolgot kerestem a táskámban – persze nem ott találtam meg, máshol volt. A locsolásért járó csokoládékat korábban kivettem, gondolva arra, hogy bajuk eshet a mindennapos zötykölődésben: összetörhetnek, a hirtelen bejött nyár miatt megolvadhatnak.

Versenyben vagyok a csengős nyuszival, kíváncsi vagyok, melyikünk éli túl a másikat.

Jól eldugtam a húsvéti csokoládékat, hogy ne legyenek szem előtt

Minden csokoládé aranyat ér. Ezért vigyázok is velük. A többségét jól eldugtam magam elől, hogy ne legyenek szem előtt, a fiókba. Aztán vagy eszembe jut, hogy ott vannak, vagy nem. A múltkor is így bukkantak elő a Mikulások meg a szaloncukrok. Éppen nem járt le a szavatosságuk. Hogy ilyen véletlenül se fordulhasson elő, gyorsan be is faltam őket. Aztán persze nem győztem vizet inni, több víz fogyott el, mint amennyit húsvétkor kilocsoltak a lányokra, kiszáradt a csap is.

A csengős nyuszi állandóan farkasszemet néz velem

Egy csokoládét nem rejtettem el. A csengős nyuszit. Farkasszemet néz velem az asztalomon. Cuki kis állat, olykor megsimogatom, aztán arrébb teszem, hiszen kell neki is a mozgás. Aztán tovább szemezünk egymással. Kíváncsi vagyok, hogy melyikünk éli túl a másikat.

Nem vagyok elég ravasz róka hozzá

Igazából egy dolog van, ami eddig visszatartott attól, hogy ordas farkasként rávessem magam. A nyakára akasztott csengő, amely azonnal megszólal, ha hozzáérek. Ami pedig egy vészjósló üzenettel ér fel. Most azon töröm a fejem, hogy miként tudom úgy leszedni róla a csengőt, hogy ne legyen feltűnő, milyen tettre készülök. Eddig nem jöttem rá a megoldásra, nem vagyok elég ravasz róka hozzá. Augusztusig van időm, a csengős nyuszi szavatossága ugyanis csak akkor jár le.