A lelátó népe dicsér és szid: kiönti szívét

Ha sportolni mostanában nem igazán szoktam, szívesen járok ki meccsekre. Főleg kézi- és röplabdameccseken fordulok meg és mindig szórakoztat, hogy mennyire mások a szurkolók.

A szurkolóknál nincs őszintébb ember a világon. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Van, ahol az udvarias taps, máshol az ordibálás az alap

Röplabdán kedves és családias a hangulat, udvarias tapssal jutalmazzák a szép megoldásokat és csúnyán néznek arra, aki kritizálni meri a játékosok teljesítményét. Kézilabdán a hangos buzdítás, ordítás az alap és az sem ritka, hogy nemcsak a bírót, hanem a játékosokat is melegebb éghajlatra küldi a közönség egy-egy rossz megmozdulás után. Míg az elképzelhetetlen, hogy a röplabdán ki kelljen menekíteni a vonaljelzőt, a kézinél volt már arra is példa – ha nem is mostanság –, hogy a megyehatárig kellett kísérni a sporit, mert félő volt, hogy megtámadják az egyik vagy másik oldal drukkerei. A legutóbbi versenyeken azonban mintha változott volna a hangulat. A kézin higgadtabb a közönség, a röpin viszont erőteljesebbé vált a szurkolás. Nem mindenkinek tetszik az új módi, hiszen a röpi ezzel éppen a családias jellegét veszítené el

Szurkolók nélkül nincs meccs

Szurkoló nélkül nincs meccs. A csapatok, ha nem is reagálják le menetközben, hallják a közönség véleményét. S ez nemcsak a felnőtteknél, a gyerekeknél is így van, ahol szintén megfigyelhető a két fajta közönség. Igen ám, de amíg a profi, felnőtt játékosok magukban le tudják rendezni a hallottakat, a gyerekek nem feltétlenül és ezért is bántó, ha az ellenfél (nem ellenség) szülei becsmérlik a másik csapat gyerekeit. Pedig ez csak egy meccs, nem oszt, nem szoroz. Felesleges szavakkal életre szóló sebeket ejteni.