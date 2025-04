Plasztikázzunk vagy sem, hányszor feküdjünk a kés alá?

Ha nincs a plasztikai műtét, soha nem tudom meg, kicsoda Gao Liu. A rosszul sikerült plasztikai orrműtétje alapján azonban már képben vagyok: kínai énekes és színésznő, akit mindenki csak úgy ismer, hogy a lány, akinek elfuserálták az orrát. Ez lett a védjegye. Szó se róla, az én orommal is lenne dolga a plasztikai sebésznek. Másnak örömében fülig ér a szája, nekem majdnem fülig ér az orrom. Szélesebb, mint hosszabb, de egy a lényeg, kapok rajta levegőt.

A plasztikai műtét nálam elvinné a fél város keresetét

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A plasztikázás nemcsak a szépségre, hanem a karrierre is kihathat

A plasztikaőrület most Kínában hódít, de azért nálunk sem ritka. A kérdés: plasztikázzunk vagy sem, illetve hányszor feküdjünk a kés alá? Az orr-, áll-, szemhéjplasztikák és zsírleszívások nemcsak új külsőt adhatnak, de a karrierre is kihathatnak. Akkor is, ha sikerül, akkor is, ha nem.

Rajtam rengeteg plasztikai műtét sem segítene

A BBC kutatása szerint évente több mint 20 millió kínai költ szépészeti, plasztikai beavatkozásokra. A többségük, 80 százalékuk természetesen nő. Sokszor már nem az vezeti őket a késhez, hogy nincsenek megelégedve a külsőjükkel, hanem irreális szépségtrendeknek akarnak megfelelni. Van, aki húsz év alatt százszor plasztikázott, és soha nem akar lemondani arról, hogy még szebb legyen. Ha én belevágnék, a fél város keresete nem lenne elég a plasztikai műtétekre.

Maradok azonban ilyen, amilyen vagyok. Beérem annyival, hogy a lányomra azt mondják: tiszta apja, és mégis szép.