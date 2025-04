Furdal a lelkiismeret, Picúrnak még nem adtam kutyapizzát

A kutyapizza lényege, hogy az összetevők és fűszerek egészségesek legyenek kedvenceink számára. Japánban már házhoz szállítást is vállal egy cég, kutyapizzájuk a Wanko, vagyis kutyus nevet kapta. A teriyaki csirkés feltétet ajánlják elsősorban, ezt a gazdik és az ebek is kedvelik.

Szégyellem magam, hogy nincs kutyapizza Picúr tányérján. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Már kutyapizza recepteket is találhatunk az interneten

És hogy mi a teriyaki csirke? Az egyik legnépszerűbb japán fogás, csirkemellből vagy csirkecombból készül, az étel különleges ízéért a szójaszósz, a mirin és a szaké felel. Jó tudni. A kutyapizzával kedvencünk étkezését is változatosabbá tehetjük, sőt, kutyapizza partykat is rendezhetünk. Már kezdem is szégyellni magam, hogy Picúr kutyánkat kihagytam eddig az olasz ízek megkóstolásából.

Azért is furdal a lelkiismeret, mert azt sem tudom, mikor van Picúrnak a szülinapja. Sokan ezt nemcsak számon tartják, hanem ünneplik is. Ma már nem kutyabarát tortával – azt sem tudtam eddig, hogy ilyen is van –, hanem pizzával. Magyarul, begyűrűzött hozzánk is a jó japán kutyaünneplési szokás. Már kutyapizza recepteket is találhatunk az interneten.

Az én gyomrom akkor viselkedik furcsán, ha nem eszek kolbászt

Egy szerencsém azért van. Mindenhol azt írják, hogy a kolbász nem jó feltét a kutyapizzán, mert füstölt, zsíros és fűszeres, ez pedig az állat gyomrát megbolygatja. Érdekes, az én gyomrom akkor viselkedik furcsán, ha aznap nem eszek kolbászt. Mondjuk, ez olyan ritka, mint Picúr tányérján a pizza.