Csavaros hétfő reggel

Egy speciális csavart akartam beszerezni, de kvázi úgy néztek rám, mintha egy pékségbe mentem volna be ilyen óhajjal–sóhajjal, s nem egy erre szakosodott helyre. Bár sikerült beszereznem, nem arattam kirobbanó sikert a másik szaküzletben sem. Értem én, hogy csak egy csavar és nem egy komplett gép, meg hétfő reggel és utálunk dolgozni, na de akkor is... De itt legalább megkaptam, amit akartam és a mai világban már ez is nagy dolog. A többi meg felejthető.