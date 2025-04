Kik lehetnek az álkéményseprők - nehéz a válasz

„Álkéményseprők próbálnak pénzt kicsalni a lakosságtól. Nézze meg, kapott-e előzetes értesítést! Fontos tudni: nem minden esetben kell fizetni a kéményseprésért, és a katasztrófavédelem kéményseprői soha nem kezelnek készpénzt” – írta meg néhány nappal ezelőtt kollégám, hogy ismét felhívja a figyelmet a komoly gondokkal fenyegető jelenségre.

Mindig van új trükk, most éppen az álkéményseprők vannak porondon. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kik lehetnek az álkéményseprők?

Az ilyen híreket látva, néha eltűnődöm, hogy kik lehetnek azok, akik hol álkéményseprőnek, hol valamelyik szolgáltató munkatársainak kiadva magukat próbálják meg kicsalni becsületes, gyanútlan emberek pénzét. Hogyan találják ki, hogy mi lesz az új trükk. Leülnek, azután agyalnak, hogy most ennek öltözünk be, most meg annak. Csak dolgozni ne kelljen! Ezek az emberek vajon főállású csalók, vagy mellékesként csinálják mindezt? Soha nincs egy csepp lelkiismeret-furdalásuk, hogy olyanoktól vettek el pénzt, akik azért megdolgoztak, nem úgy, mint ők. Vajon mit mondanak a gyerekeiknek, mivel foglalkoznak? S a gyerekek mit mondanak az iskolában, mit dolgoznak a szüleik? Kérdések sorjáznak.

Vetni nem, csak aratni szeretnének

Évszázadok óta megy ez, hiszen mindig is voltak, vannak és lesznek, akik vetni nem szeretnek, de aratni annál inkább. S amikor sokat szidjuk az internetet, sokat blamáljuk a digitális világot, amelynek eszközeit magunk is folyamatosan használjuk, nem szabad elfelejteni, hogy ilyen esetben ezek mennyit segítenek, a rendőrségi tájékoztatás is sokkal gyorsabb lehet így, amire ha még az élő szó is rásegít, még hatékonyabb lehet az információáramlás.

Azonban egy-egy jó indulatú, hasznos figyelmeztetés pillanatok alatt emberek százaihoz, ezreihez jut el, és még ha esetleg nincs is ok az ijedtségre, a posztok akkor is óvatosságra intenek. Ha pedig a gazemberek kudarccal, üres zsebbel távoznak, akkor már megérte.