16 óra utáni KRESZ

Fél éve már, hogy átadták a Réthy Pálról elkeresztelt kishidat Békéscsabán, ami a gyalogosok és kerékpárosok részére lett kialakítva. Ezzel együtt új forgalmi rend lépett életbe: a Derkovits soron STOP tábla került a híd a lábához. Azóta a munkaidő végével képes bedugulni az a rövidke szakasz, hiszen nemcsak a Széchenyi utcából vagy a Munkácsy hídról érkezőket fogadja az utca, hanem a kormányhivatal parkolójából kikanyarodó dolgozókat is. Eleinte bosszantónak tartottam a jelenséget, de egy nem várt pozitív hozadéka is lett: szépen lassan beépült a sofőrök rutinjába a cipzárelv használata, hogy a parkolóból kiállók is tudjanak haladni. Jól jön ez a kis gyakorlás, ha tényleg bevezetik a cipzárelvet a KRESZ-be!