Megkaptam a meghívót a Magyarok Kenyere program lisztadományozó ünnepségére, Kondoroson ott leszek, mint újságíró. Ha apám élne, terméstől függetlenül adományozott volna a rászorulók javára. Édesanyám él, és nem is lehetett kérdés számára, hogy felajánlással éljen a jótékonysági akcióban. Anyukám, még útban a gyűjtőpont felé kiemelte, nem akar a múltról beszélni, hogy milyen tisztelete volt a kenyérnek, és miért, de reméli, a fiatalok is tovább viszik ezt a nemes kezdeményezést. Ahogy mondta, ő már 82 évesen megette a kenyere javát, de szeretné, ha a kenyér továbbra is azt szimbolizálná, amit az ő gyerekkorában. A gazdaember erőfeszítését, a család összetartozását, a mindennapi betevő becsületét.