Zakatol a kisvonat, jár körbe-körbe a körhinta a belvárosi római katolikus templom előtti területen. A városháza előtt nyúlik az ég felé a városi karácsonyfa, amelyet az óvodák apró karácsonyfái vesznek körbe. Több olyan pontot is kialakítottak, ahol érdemes fényképezkedni, ilyen például a maci, a rénszarvasok húzta szán, a fényes félgömb. Egyébként nekem a leginkább az az elem tetszik, amelynél a nevezetes békéscsabai épületek – a templomoktól a városházáig – keringőznek a Csabai Advent felirata felett.

Elkezdődött a minap a Csabai Advent, amelynek az a lényege, hogy lehetőséget teremtsen a találkozásokra.

Fotó: Licska Balázs

Aki keres, az talál: programot és kivetnivalót is

Kivetnivalót persze most is találnak, főleg azok, akik keresnek is. Azt vetették fel, hogy nem tudni, mikor milyen programok lesznek a Csabai Advent keretében. Szerintem csak azért nem találták meg a listát, mert ezt nem is kutakodtak igazán utána: az internetes kereső az elsők között kiadta, hogy az első héten mi várható – december 6-án például Békéscsabára érkezik Vásáry André és Pál Dénes is –, jelezve, hogy a részletekért érdemes figyelni a Csabagyöngye Kulturális Központ közösségi oldalát, honlapját.

Megmondták, hogy mi a Csabai Advent lényege

Aki pedig a programok, az ünnepi fények, a meleg ételek és a forró italok mellett valamilyen kézműves termékre lenne kíváncsi, annak sem kell csalódnia, csak éppen máshova mennie: a karácsonyi vásár ezúttal a békéscsabai piac újonnan épült részén, a zárt csarnokban kapott helyet. Ráadásul itt is kínálnak időnként különleges programokat az érdeklődőknek. Szóval érdemes útra kelni, mert lehet találkozni – bárkivel, mindenkivel – akár a piacon, akár a főtéren. És ahogy mondták, ez is lenne igazából a Csabai Advent lényege.