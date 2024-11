Barátom sok mindent megélt már, de a minap kapott egy levelet, ami a jóságnak és a szeretetnek egy olyan példája, ami őt is megkönnyeztetette. A gyermek azt írta: „Köszönöm, hogy négy éven át szép könyveket kaphattam tőletek. Mindet nagyon szeretem. Most, hogy felsős lettem, van saját zsebpénzem, gyűjtöttem hozzá a műanyag palackok visszaváltásából is. Szeretném, ha én is örömet szerezhetnék most más gyermekeknek. Küldöm a pénzt, amit anyukám kipótolt. Kérlek, ebből vegyetek még egy könyvet egy kisgyermeknek karácsonyra.” Túl sokat nem tudok ehhez hozzátenni. Talán csak annyit, ha a gyermek nekem is írna – barátom révén fel is veszem a kapcsolatot vele – én is kipótolnám könyvadományokra a zsebpénzét. Mert jónak, és olvasottnak lenni jó.