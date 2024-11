Arra, hogy megváltoztak az időjárási és útviszonyok, a rendőrség is felhívta a közelmúltban, október végén a figyelmet egy békéscsabai rendezvényen. Hangsúlyozták: nagyon fontos, hogy megfelelően fel legyenek szerelve, biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban legyenek az autók. Akkor csak bólogattam, hogy persze, hamarosan szükség is lesz minderre, de ráérek, hiszen süt a Nap.

Megváltoztak az időjárási és útviszonyok, tényleg időszerű teljesen felkészíteni az autót a télre. Illusztráció: Shutterstock

Tényleg megváltoztak az időjárási és útviszonyok

Aztán november elejével jött a köd. Meg a kapkodás. A kocsit alaposan kitakarítottam, repültek ki belőle a nyári emlékek, a prospektusok, az autópálya-matricák nyugtái – amelyeket amúgy sokáig meg kellene őrizni, csak nem értem, hogy miért –, az út közben kiolvasott magazinok. A nyári szélvédőmosó-folyadék ment a szekrénybe, a téli, mínusz 19 fokig használható pedig a tartályba.

Vettem egy jégkaparó és egy hóseprűt, hátvakarónak

Vettem egy vadonatúj jégkaparót is. Csak azért, mert akciós volt. Aztán kiderült, hogy egy másik boltban az eredeti áron is kedvezményesebb lett volna. Annyira megharagudtam, hogy a régit használom azóta is. Vettem egy puha, kimondottan a kocsi takarítására, hó seprésére tervezett seprűt is. Az előző évek alapján nem lesz rá szükség. De hátvakarónak is megfelel.

A nyári kereket is le kellene cseréltetni télire

Azon szintén szoktam csodálkozni, hogy november 30. után december 1. következik. Olyankor jut mindig eszembe, hogy a nyári kerekeket nem ártana lecseréltetni a szerelővel a téli szettre. Megnéztem az időjárás-előrejelzést, hogy mi várható Békéscsabán. A meteorológusok jelzése alapján tényleg időszerű lenne. De bízom abban, hogy tévednek a meteorológusok, és hogy ráérek. Legfeljebb majd kapkodok.