Sokan hajlamosak ünnepekkor az ajándékvásárlást az utolsó percekre hagyni. Több barátom és ismerősöm is halogatja a karácsonyi beszerzéseket, azt gondolván, hogy még bőven van idejük. Korábban én is így álltam hozzá, de az elmúlt évek tapasztalatai meggyőztek arról, hogy érdemesebb időben elkezdeni a tervezést.

Ünnepekkor sokan hajlamosak az ajándékvásárlást az utolsó percekre hagyni

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Érdemes még időben elkezdeni készülődést az ünnepek előtt

Emlékszem, tavaly december közepén megpróbáltam gyorsan beszerezni az ajándékokat. A boltok zsúfolásig tele voltak emberekkel, és a rohanás közepette döbbentem rá, hogy sokkal nyugodtabb lenne, ha már novemberben megvásárolnám azokat az ajándékokat, amelyekkel mosolyt szeretnék csalni szeretteim arcára. Nem csak a zsúfolt üzleteket és a hosszú sorokat, a sorban állást is segít elkerülni, és még idő is van arra, hogy alaposan átgondoljuk az ajándék ötleteket. Ezáltal személyre szabottabb dolgokkal lephetjük meg a szeretteinket. A korai készülődés másik nagy előnye, hogy jobban kontrollálhatjuk a kiadásainkat. A karácsonyi időszak gyakran jelentős anyagi terhekkel járhat, de ha előre tervezünk, elkerülhetjük a váratlan költségeket. Bár sokan továbbra is a last-minute ajándékvásárlást részesítik előnyben, én egyre inkább hiszek a korai készülődés előnyeiben.