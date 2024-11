Már csak néhány nap és hivatalosan is itt a Black Friday, azaz a fekete péntek, amely az utóbbi években nemcsak Amerikában, hanem nálunk is komoly méreteket öltött. Számos hazai bolt és webáruház ilyenkor nemcsak november utolsó péntekjén, hanem gyakorlatilag egész hónapban akciózza termékeit. Legalábbis elméletben. Mert sajnos gyakori a visszaélés a vásárlók bizalmával. A gyanúsan olcsó ár például számos esetben tényleg átverést takar, érdemes tehát vásárlás előtt egy árkereső oldalon is leellenőrizni a kívánt terméket azért, hogy valóban kivételes ajánlatról van-e szó. Mert a végén a vásárlással nem spórolni fogunk, hanem inkább ráfizetünk.