Én, mint aki egyébként viszonylag édesszájú hírében állok, nagy csodálattal néztem a szebbnél szebb alkotásokat, lett volna bizony néhány, amit szívesen megkóstoltam volna. A Tortamustra szervezői azt mondták, hogy az idei felhozatal rendkívül színvonalasra sikeredett, gyakorlatilag ott tartunk, hogy az amatőrök is tudnak megközelítőleg olyan finom tortákat készíteni, mint a profik. A tendencia mindazonáltal tényleg jól megfigyelhető, hisz az én környezetemben is többen vannak, akik inkább saját maguk állnak neki egy-egy szülinapi torta elkészítésének. Olyan, mintha az elmúlt 8-10 évben egyfajta gasztroforradalom söpört volna végig ebben a szegmensben is. A verseny eredményei pedig ezt nagyon szépen leképezték.

A Tortamustra ismét bebizonyította, hogy manapság szinte bárkiből lehet otthon profi cukrász, csak kreativitás és kitartás kell hozzá.

Mert leszámítva a profi cukrászokat, kik is nyerték el a díjakat? Azok, akik egyébként legfőképpen hobbiszinten készítenek süteményeket és szerették volna megmérettetni magukat. Lehet valaki orvos, rendőr, újságíró, eladó, takarító, a lényeg, hogy szereti ezt csinálni és szeret ezzel örömet okozni magának és másoknak is.

Népszerű lett az otthoni tortakészítés és nem csak azért, mert olcsóbb

Érdekes kérdés, hogy miért lett az utóbbi időben ennyire divatos az otthoni cukrászkodás? Nos, rávághatjuk egyből, hogy így olcsóbb, mintha a boltból vennénk meg a kész süteményt, ami mondhatni igaz is. Ugyanakkor a tortakészítés meglehetősen időigényes dolog. Ennek ellenére sokan ebben élik ki kreativitásukat, főleg, ha egyébként olyan munkát végeznek, melyben ez nem igazán lehetséges. Ma pedig szinte már csak idő és pénz kérdése, hogy valaki otthon cukrászdát „nyisson”.